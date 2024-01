Dire che gli antiacidi guariscono il reflusso gastroesofageo è un errore: il fai da te in medicina non è mai accettato, e non dovrebbe essere accettabile. Se una terapia la prescrive il “dottor Google”, questa non è accettabile.

In caso di disturbi gastrici conviene sempre andare dal medico, sempre.

Gli antiacidi guariscono il reflusso gastroesofageo? Meglio andare da un medico

Gli antiacidi sono farmaci da banco che contrastano un’eccessiva produzione di acido cloridrico nello stomaco.

Servono quindi a dare sollievo in alcune situazioni, senza intervenire sulle cause. Contrastano il sintomo, e non la problematica che li ha scatenati. Quindi possono dare sollievo dopo un pasto abbondante, ma non in caso di disturbi continuativi e ripetuti, come gastriti, ulcere e reflusso gastroesofageo.

In quel caso la terapia andrà decisa da un medico, che potrà prescrivere inibitori della pompa protonica e, previ esami, terapie dedicate. Gli antiacidi non andrebbero mai presi per più di due settimane massimo, anche per evitare l’acidità di riflesso, nelle quali la produzione di acido cloridrico viene aumentata per compensare la precedente riduzione facendo tornare tutti i sintomi con maggiore gravità.

Bruciori e dolori allo stomaco che non passano vanno quindi immediatamente visti da un medico.

