ETIAS per entrare in Europa: cosa è, da quando entra in vigore, quanto costa

Cominciano ad apparire i primi articoli sull’ETIAS, ovvero European Travel Information and Authorisation System (Sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi), un’autorizzazione che sarà richiesta (enfasi necessaria: non è ancora in vigore) per entrare nei paesi dell’Area Shengen.

Quando entrerà in vigore semplicemente saremo tutti avvisati con anticipo di mesi.

ETIAS per entrare in Europa: cosa è?

Si tratta di un’autorizzazione di viaggio che i cittadini di paesi terzi esenti dall’obbligo di visto devono richiedere per entrare in 30 paesi europei, tra cui quelli che rientrano nell’area Schengen più Bulgaria, Romania e Cipro, sul modello di ESTA e ETAUK, simili autorizzazioni già presenti negli USA e nel Regno Unito.

Assolutamente nulla di così nuovo e sconvolgente.

Come funzionerà e quanto costa?

ETIAS ha un costo di istruzione pratica di 7 euro e sarà vincolato alla presenza di un passaporto valido. La piccola tariffa non è dovuta al di sotto dei 18 anni e al di sopra dei 70, e neppure per chi è imparentato con soggetto non sottoposto ad ETIAS.

È ovviamente possibile per il tutore legale o per il genitore chiedere ETIAS per il figlio minorenne o per il soggetto in tutela, con tutte le raccomandazioni del caso.

L’autorizzazione dovrebbe essere solitamente istantanea, ma in caso siano necessari ulteriori controlli questi avverranno invece entro trenta giorni.

Eventuali rigetti della domanda potranno ovviamente essere appellati, ed una serie di FAQ sul sito spiegano tutti i casi più peculiari.

Resta quindi solo un fattore: l’attesa.

