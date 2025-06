Un fattoide piuttosto diffuso ed in grado di guadagnarsi il ruolo da protagonista in tantissimi tra articoli, video e pellicole internazionali è quello della possibilità di potenziamento della nostra capacità cerebrale.

Partendo da “Limitless”, passando da “Lucy” e finendo con il nostrano “Italiano Medio” di Maccio Capatonda, sono moltissimi i contenuti apertamente ispirati ad un aneddoto apparentemente perfetto per essere snocciolato alle cene di famiglia: “ma lo sai che usiamo solamente il [inserire numero a piacere]% del nostro cervello?”.

Effettivamente, gli ingredienti per il successo nel mirabolante mondo della misinformazione ci sono tutti: curiosità, sensazionalismo, quel tocco di “human power” che non guasta mai e – soprattutto – una percentuale. Perché si sa, nel momento in cui compare una percentuale associata ad un’informazione, essa automaticamente assurge all’esclusivissimo Valhalla delle notizie verosimili.

É vero che usiamo solo il 10% del nostro cervello?

Eppure, non vi stupirà scoprire, giacchè siete su Bufale.net, che si tratta di una leggenda.

Tutto ha inizio oltre un secolo fa, chi dice per una frase di Albert Einstein (nientepopodimenoche) ritrovata per caso in un suo fantomatico taccuino, chi dice per un articolo pubblicato dallo psicologo William James.

Se l’origine del mito è dubbia e tutta da scoprire, ciò che è certo è che periodicamente il mito rivampi prendendo forza vuoi per un nuovo film o articolo, vuoi per un’immagine di una tomografia cerebrale mal interpretata, vuoi perché un’organizzazione capillare ed influente come Scientology decida che l’attivazione delle parti dormienti del nostro cervello sia una parte fondamentale del proprio credo.

A far luce sulla vicenda ci hanno pensato svariati studiosi, tra cui il neuroscienziato Barry Beyerstein, che pazientemente ha deciso di stilare una lista di prove a discredito di questa falsa credenza, fornendo una panoramica a 360° in grado di confermare che, al livello di conoscenze attuali, non si tratti di altro se non di un mito.

Tra le prove più importanti troviamo:

Tecniche di visualizzazione dell’attività cerebrale in grado di mostrarci che la maggior parte delle regioni del cervello viene attivata durante l’esecuzione del più banale dei compiti;

Inferenze legate alle dimensioni raggiunte ed al dispendio energetico necessario al mantenimento delle attività cerebrali: non avrebbe avuto senso – evoluzionisticamente parlando – investire così tanto per un organo “dormiente”;

Statistiche legate ai danni cerebrali: se davvero la maggior parte del cervello fosse “inattiva”, nella stragrande maggioranza dei casi di danneggiamento non si avrebbero i traumi e le gravissime conseguenze cui è molto probabile assistere, poiché “ipoteticamente” andrebbero a colpire un’area non utilizzata.

Quindi, riassumendo: no, non è vero che usiamo solo il 10% del nostro cervello .

