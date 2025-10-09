È vero che nel corso della vita ingoiamo 8 ragni?

I ragni non sono attratti dal nostro letto. Il letto non è un ambiente ospitale per i ragni, perché non offre loro prede, come zanzare o altri insetti. A meno che il vostro letto non sia infestato da pidocchi o altri parassiti, un ragno non avrebbe alcun motivo di avventurarsi tra le coperte. E, in quel caso, i ragni sarebbero l’ultimo dei vostri problemi!