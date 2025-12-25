È vero che i cicli si sincronizzano?

Si sente spesso raccontare che le donne che vivono o passano molto tempo insieme, come ad esempio coinquiline o colleghe, finiscano per avere i cicli mestruali che si allineano nel tempo, sincronizzandosi.

Questa teoria, tanto affascinante quanto diffusa, è diventata un vero e proprio “fatto” dato per scontato nella cultura popolare, tanto da guadagnarsi un nome specifico: effetto McClintock, dal nome della psicologa che lo teorizzò.

Ma c’è davvero una base scientifica?

L’origine dell’ipotesi

L’idea della sincronizzazione mestruale nasce da uno studio pubblicato nel 1971 dalla psicologa Martha McClintock sulla prestigiosa rivista Nature. La ricerca, basata sull’osservazione di 135 studentesse che vivevano nello stesso dormitorio universitario, sembrava mostrare che le ragazze che passavano più tempo insieme tendevano a vedere i loro cicli mestruali avvicinarsi nel tempo.

McClintock ipotizzò che la causa potesse essere legata a un’influenza feromonale tra le donne, che andava a regolare i ritmi ormonali.

Tuttavia, è fondamentale sottolineare che si trattava di uno studio osservazionale, basato su dati auto-riferiti dalle studentesse. Questo significa che la ricerca mostrò una apparente correlazione, ma non dimostrò empiricamente una relazione di causa-effetto.

Dalla teoria alla smentita

Negli anni successivi, numerosi altri studi scientifici hanno tentato di replicare i risultati di McClintock, utilizzando campioni molto più ampi e metodi di raccolta dati più rigorosi. Non hanno, tuttavia, trovato prove a sostegno della sincronizzazione mestruale. Al contrario, hanno concluso che il presunto allineamento dei cicli fu una semplice coincidenza statistica.

In definitiva, sebbene l’idea della sincronizzazione mestruale sia affascinante e crei un senso di connessione tra donne, la scienza attuale suggerisce che si tratti di un mito, alimentato più dalla nostra tendenza a notare le coincidenze che da una reale sincronia biologica.

