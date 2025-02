È mai esistito il 30 Febbraio? Certo che sì, ma solo in Svezia, e solo nel 1712, in quanto la Svezia doveva ancora riallinearsi al Calendario Gregoriano.

Ma andiamo con ordine.

È mai esistito il 30 Febbraio? Sì, ma…

Nel 1582 Papa Gregorio XIII si avvede che l’uso del precedente calendario giuliano aveva lasciato una scollatura tra il calendario formale e il calendario reale: il Calendario Giuliano era basato su un anno di 365 giorni e un quarto, l’anno tropicale di “quasi un quarto”.

Si era così accumulato un cospicuo avanzo, che fu corretto riducendo il numero di anni bisestili all’interno di un ciclo di 400 anni, considerando come non bisestili gli anni multipli di 100 ma non di 400 (cioè 1700, 1800 e 1900 non bisestili, mentre 1600 e 2000 bisestili), nonché espungendo istantaneamente gli undici giorni eccessivi, saltando dal 4 ottobre al 15 ottobre del 1582 nei paesi italiani, in Francia, Spagna, Portogallo, Polonia-Lituania e Belgio-Paesi Bassi-Lussemburgo.

Nel corso dei secoli successivi il Calendario Gregoriano si estese in tutta Europa e poi in tutto l’Occidente, sia pur con diverse resistenze.

Gli Svedesi si ricordarono di cambiare calendario nel 1699: provarono quindi a sincronizzarsi abolendo tutti gli anni bisestili dal 1700 al 1740, ma durante la Guerra di Re Carlo XII con la Russia semplicemente si dimenticarono di riallineare il calendario e rimandarono il piano.

Allo scopo di mantenere il Calendario Giuliano fino a tempi migliori, recuperarono l’unico giorno che avevano effettivamente saltato nel 1700 nel 1712, sotto le vesti del 30 Febbraio.

Nel 1753 saltarono così direttamente i giorni dal 18 al 28 febbraio e cominciarono così la loro avventura el calendario moderno, per la costernazione di chi si era sposato o era nato il 30 Febbraio del 1712.

