Era il 1994, e i Green Day pubblicavano Dookie, il loro terzo album e quello della consacrazione assoluta del successo internazionale. Siamo arrivati al 2024, e l’anniversario del trentennale è particolare a dir poco.

Infatti Dookie sarà pubbblicato in una costosissima forma frammentata in singoli sparsi per diversi formati, e anche avendo fondi illimitati averli tutti sarà davvero difficile se non impossibile.

Dookie Demastered: i Green Day producono un album su formati retro (di cui abbiamo parlato)

Dookie aveva già avuto una costosa edizione del trentennale su vinile con demo e registrazioni dal vivo. Ma la Demastered porta la cosa ad un livello di nostalgia ancora più elevato.

Quindici tracce per quindici formati vecchi e “scomodi”, per citare espressamente il termine usato dalla band (inconvenient, per gli amanti dei classici), da comprarsi su un portale volutamente brutto e anni ’90.

Burnout ad esempio sarà acquistabile per 49 dollari su un nastro perforato per pianola meccanica. Per 19 dollari puoi avventurarti nell’acquisto di Having a Blast rilasciato su un floppy disk da 3 pollici e mezzo.

Salendo di fascia di prezzo a “soli” 99 dollari potrete ottenere Chump, ovvero un Teddy Ruxpin (di cui abbiamo parlato giusto recentemente) usato con una cassetta registrata nel formato tipico del pupazzo animatronico: una registrazione mono del brano sul canale sinistro, il canale destro occupato dai dati necessari perché il pupazzo muova bocca e occhi a tempo di musica.

Con 49 dollari potrete comprare invece un campanello wireless precaricato con una versione per campanelle tubolari sintetizzate di Longview pronto ad allietare ogni scampanellio dei vostri ospiti.

Potete risparmiare 10 dollari e comprare per 39 una cassetta per GameBoy contenente Welcome to Paradise, versione da far suonare pigiando sui tasti di un GameBoy e modelli successivi (fino al GameBoy Advance)

Per 49 dollari potrete comprare uno spazzolino da denti munito di un altoparlante a conduzione ossea (usato in alcune cuffie di lusso o impianti per deficit uditivi) precaricato non a caso con Pulling Teeth, e per 79 dollari potete avere un pesce canterino da appendere in camera pronto a cullarvi con le melodie di Basket Case.

I nostalgici trarranno beneficio da She, brano registrato su una cartuccia per HitClip, un oscuro lettorino anni ’90 usato per consentire ai ragazzini di portare con sé piccole cartuccette collezionabili con un minuto di canzone: 29 $ di cartuccia, ma il lettore dovete cercarlo voi. Per 19 dollari invece potrete ascoltare Sassafras Roots su un otto tracce: anche qui, il lettore dovete cercarlo voi.

Più difficile sarà, per chi avrà scelto di comprare When I come Around per 49 dollari, procuarsi un fonografo di Edison per ascoltare un cilindro di cera. Sempre per 49 dollari però potreste ascoltare Coming Clean su un Rebra il celeberrimo flexidisc fatto in casa su lastre radiografiche usate che generazioni di giovani Russi sotto il tacco dell’URSS hanno usato per ascoltare musica proibita dal Regime contrabbandandola in maniche di giacconi e feste private e segretissime. Vi servirà solo un giradischi che supporti i 70 giri.

Ci incamminiamo alla fine di questo percorso: Emenius Sleeper potrà essere udito su un autentica segreteria telefonica vintage, precaricata col brano, per soli 49$ dollari.

Il celeberrimo In the End arriverà invece su un Minidisc da 19$, un formato fallimentare nato troppo tardi, pensato come successore dell’audiocassetta con tratti del CD e strangolato dagli Mp3 e dallo streaming. Spero vi siate tenuti il vostro lettore, per quanto delicato esso fosse. Sempre per 19$ potrete comprare F.O.D. preinciso su un disco di plasticaccia compatibile col lettore musicale Fisher Price, come abbiamo visto in un precedente articolo linkato un vero e proprio carillon truccato da giradischi.

Se volete andare più avanti nella nostalgia, All By Myself arriverà preassemblato all’interno di un piccolo carillon con tanto di manovella da girare, sempre per 19$.

Come comprarli, cosa aspettarsi

Ovviamente tutti i brani sono riarrangiati ove necessario per venire incontro alle limitate capacità tecniche dei mezzi: ad esempio F.O.D. e All By Myself sono arrangiati come musica da carillon, Chump diventa mono e Welcome to Paradise diventa un chiptune a 8bit e potrete ascoltare sul sito di vendita una versione digitalizzata del brano per capire in quale avvventura vi stiate imbarcando malissimo.

Perché la qualità audio non è ovviamente un obiettivo, e non sarete neppure certi di ottenere quello che volete.

Ogni brano arriva in edizione limitata, anzi limitatissima: gli acquirenti saranno sorteggiati e solo i fortunati potranno ricevere, con un sorteggio per canzone l’oggetto del desiderio.

Avere i 635 dollari necessari per acquistare tutti i brani non significa quindi avere tutti i brani, ma avere la possibilità di poter poi acquistare quei brani passato lo screening di un sorteggio.

