Natale si avvicina, e il NORAD segue Babbo Natale. Lo fa ogni anno, a cominciare dal primo Dicembre fino alla notte di Natale, con una tradizione cominciata nel 1955.

E cominciata quando il NORAD si chiamava CONAD (Continental Air Defense e non National Air Defense), per un errore della catena di supermercati Sears.

Da quando il NORAD segue Babbo Natale?

All’epoca le catene di supermercati e ipermercati non avevano certo la pressione dello shopping online natalizio alle spalle, anzi erano il mezzo primario di distribuzione dei regali per generazioni di ragazzini (per intenderci, nel 1977 Sears ebbe l’esclusiva di una versione del celebre Atari VCS, “l’Atari” coi suoi loghi al posto di quelli della ditta).

Il 24 dicembre 1955 un commesso di un negozio Sears di Colorado Springs distribuì dei volantini che invitavano i bambini a telefonare ad un numero della compagnia per parlare con un attore che impersonava Babbo Natale, allo scopo di invogliarli a chiedere doni ai loro genitori

Per un errore stampò un numero del CONAD.

Per puro caso la prima telefonata fu intercettata dal burbero ma gentile Colonnello Henry Shoup, che sentendo la vocina di una bambina chiedergli se fosse Babbo Natale dapprima decise che era uno scherzo e le si rivolse in modo scostante ma, intenerito dall’insistenza della bambina, precisò che lui no, non era Babbo Natale ma lo conosceva “abbastanza” da sapere che sarebbe stato contento se la bambina fosse andata a preparare latte e biscotti per il suo arrivo e avesse lasciato il telefono a sua madre per discutere dei preparativi della notte di Natale.

Shoup venne così a sapere dell’errore e si fece intenerire: si ricordò che nel 1948 l’Aviazione degli Stati Uniti per uno scherzo/regalo ai bambini aveva annunciato alla stampa l’arrivo di Babbo Natale e decise che lui e tutto il personale non avrebbero rifiutato le chiamate errate dei bambini, e neppure si sarebbero spacciati per San Nicola: avrebbero spiegato con tutta la dolcezza possibile che Babbo Natale era in volo e non poteva rispondere alle chiamate e che in quanto responsabili della difesa aerospaziale e con accesso ai radar ne erano certi perché potevano vederlo sui loro monitor e quindi i piccoli chiamanti avrebbero potuto andare a dormire tranquilli.

La storia qui non è chiarissima in tutti i dettagli, Shoup raccontando la storia nel tempo aggiunse anche alcuni dettagli impossibili, come bambini che avevano raggiunto il “telefono rosso”, ovvero la linea privata del CONAD/NORAD (evento improbabile: evidentemente i ragazzini avevano telefonato all’interno di Shoup), ma con grande spirito sportivo continuò a ribadire che la “Magia del Natale” aveva reso tutto possibile, e informò il colonnello Barney Oldfield che bisognava avvisare la stampa dell’operazione.

L’anno dopo, Oldfield e Shoup furono resi edotti del fatto che la stampa nazionale statunitense si aspettava il ritorno dell’operazione, e così fecero. Nei decenni successivi NORAD Tracks Santa fu affidato ad una serie di volontari (potendo quindi funzionare e rispondere ai piccoli anche nei periodi di shutdown o crisi militari, e persino durante la Pandemia) e munito di uno shop online per gli acquisti, una raccolta di canzoni di Natale e una dettagliata scheda di Babbo Natale secondo il NORAD che lo definisce un eccellente pilota brevettato in grado di piegare lo spazio-tempo in modo che quello che noi percepiamo come un viaggio istantaneo che porta doni a tutti i bambini nella stessa notte sia per lui un lungo viaggio pianificato e curato per mesi secondo rotte stabilite nelle quali si prende tutto il tempo che gli è necessario.

Diversi VIP e personaggi famosi di buon cuore si sono col tempo uniti ai volontari per assicurare di aver visto Babbo Natale, da Ringo Starr a Michelle Obama, e l’eredità di Shoup viene ora raccolta da un sito internet e diversi account social.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.

