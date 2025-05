Cosa sappiamo del caso di Streaming Community (e perché non esiste un “sito clone”)

Streaming Community, una delle principali community di film e serie televisive “pirata” è chiuso. Forse. Poi aperto, poi chiuso, in quel balletto che siamo abituati a vedere nelle operazioni di pirateria a largo spettro

Perché nonostante DDay.it, la prima testata a parlare del caso, abbia precisato che il Piracy Shield non c’entra niente, esso tende a tornare nella stampa come sospettato e sui social come colpevole della testa della community.

Eviteremo di inerpicarci nel ginepraio etico che vuole il “libero pezzotto in libero stato” espressione della “cultura hacker e quindi della libertà” o semplice metodo per avere il pezzotto, e quindi eviteremo di centrare l’articolo sui risvolti etici e morali.

Parlermo di quello che è successo.

Semplicemente si parla della classica operazione di contrasto alla pirateria ad ampio spettro, sulla base dell’articolo 171ter della Legge sul Diritto d’Autore, ovvero

1. Chiunque abusivamente utilizza, anche via etere o via cavo, duplica, mette a disposizione, riproduce, in tutto o in parte, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti o servizi audiovisivi, fonografici, informatici o multimediali non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è punito, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171 bis, 171 ter, 171 quater, 171 quinquies, 171 septies e 171 octies, con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154 e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano a diffusione nazionale.

2. In caso di recidiva o di fatto grave per la quantità delle violazioni o delle copie acquistate o noleggiate o per la quantità di opere o materiali protetti resi potenzialmente accessibili in maniera abusiva attraverso gli strumenti di cui al comma 1, la sanzione amministrativa è aumentata sino ad euro 5.000 ed il fatto è punito con la confisca degli strumenti e del materiale, con la pubblicazione del provvedimento su due o più giornali quotidiani a diffusione nazionale o su uno o più periodici specializzati nel settore dello spettacolo e, se si tratta di attività imprenditoriale, con la revoca della concessione o dell’autorizzazione di diffusione radiotelevisiva o dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività produttiva o commerciale.