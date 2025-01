Il canale TikTok di Repubblica ci mostra una notizia curiosa: il salvataggio del SUV con una canna da pesca. Le immagini ritraggono un pescatore cinese, novello Sanpei ragazzo pescatore, che avvedendosi di un SUV trascinato dalle correnti tira all’incauto automobilista, ora sul tetto una lenza per trascinarlo a riva.

Possibile? Gioco dell’AI? Secondo Computer Knowlege Network, testata cinese, no. Basta tenere presenti una serie di cognizioni della fisica.

Cosa rende possibile il salvataggio del SUV con una canna da pesca

A differenza di un’automobile vintage degli anni ’80 e ’90, un’automobile moderna è sostanzialmente stagna. Sostanzialmente, non completamente stagna.

Abbastanza isolata dall’esterno, del resto in qualche modo dovrai tenere nell’abitacolo la preziosa aria condizionata, tenere fuori puzze e maleodori: per questo un’automobile non affonda immediamente.

Come ricordato in un pezzo da Jacopo Gilberto un’auto galleggia per un breve periodo, poi comincia ad essere trascinata verso il fondo dalle sue parti più pesanti, il motore. L’acqua comincia a tracimare, cortocircuitando i sistemi elettrici di bordo, cosa che rende ad esempio impossibile abbassare i vetri manualmente in caso di bisogno.

Il tempo di galleggiamento tipico di un’automobile si aggira intorno al paio di minuti, ma ovviamente acque basse come quelle di uno stagno posso influire su questo processo.

A questo punto, nonostante il punto di rottura di una lenza si misuri in chili, una macchina galleggiante di fatto viene resa più leggera dalla spinta verso il basso data dall’acqua.

Questo rende possibile usare la lenza come “cima” per aiutare a recuperare il veicolo.

Almeno finché esso non si riempie di acqua.

