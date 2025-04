Ser Amantio di Nicolao aka Steven Pruitt è lo scrittore più prolifico di cui molti di voi non hanno mai sentito parlare, ma questo non gli ha impedito di avere una menzione (non una copertina, ma una menzione è già un traguardo) su TIME tra le persone più influenti sulla Rete del 2017.

Non è una celebrità, non è un influencer, è un amministratore e contributore di Wikipedia, l’Enciclopedia libera, autore di almeno 33mila articoli e la cui mano ha corretto, direttamente o indirettamente (come vedremo) almeno sei milioni di articoli, circa un terzo della Wikipedia in lingua inglese.

Conoscete Ser Amantio di Nicolao aka Steven Pruitt? No, ma avete sicuramentte letto qualcosa di suo

Ser Amantio aka Steven Pruitt, che trae il suo nickname dal Gianni Schicchi di Puccini è un Texano di discendenza russa (la madre, di ascendenze ebraiche, fuggì in America quando Brezhnev consentì l’emigrazione dei cittadini ebraici e incontrò il padre, entrambi professori universitari.

Un ambiente ricco di cultura nutrì la curiosità del giovane Steven, classe 1984 e gli aprì le porte sia di una ricca carriera da consulente che al ruolo di editor tra i più prolifici di Wikipedia.

Enciclopedia che scoprì editando una pagina dedica al suo trisavolo Peter Francisco, eroe rivoluzionario.

Ebbe vari account di cui perse le password fino all’attuale account del 2006, spesso sacrificando anche la sua vita professionale, all’epoca non ricca di successi come l’attuale: ad esempio durante la crisi dei subprime del 2008 Pruitt conferm di aver perso diverse occasioni di lavoro perché “editore di Wikipedia” era confuso da potenziali utenti con “editore di Wikileaks”, accusandolo quindi di svariati dei reati ascritti a Julian Assange.

Pruitt ha in seguito raggiunto fama e fortuna, e messo la sua abilità al servizio di cause come Women in Red, il progetto di Wikipedia per ridurre il bias di genere che porta personaggi storici femminili ad essere sottorapprentati nell’enciclopedia libera.

Ovviamente Pruitt non spende 24 ore al giorno ad editare ogni singola voce, ma è un esperto conoscitore degli strumenti operativi di Wikipedia, come “AutoWikiBrowser” che gli consente, ad esempio, di identificare e correggere un errore ripetuto e sistemarlo su tutte le pagine e collegamenti.

Tutto questo gli è valso finalmente grandi riconoscimenti e ha contribuito a rendere Wikipedia un posto migliore.

Non sono sicuro di aver mai creduto all’enciclopedia “chiunque poteva modificare” fino a quando non sono diventato parte di quei “chiunque”

Dirà di se stesso, essendo ben più di un “chiunque”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.