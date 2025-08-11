Coca-Cola per il cibo bloccato in gola: un mito da sfatare

A qualcuno sarà capitato qualche volta nella vita di ricevere il consiglio di bere una bevanda gassata, magari una Coca-Cola, per “spingere giù” un boccone che sembra essersi bloccato in gola, alla ricerca del fatidico “ruttino”.

Un team di scienziati ha deciso di mettere alla prova questo rimedio della nonna, per verificare che sia effettivamente di una qualche utilità e non un rimedio fai-da-te poco efficace.

L’esperimento olandese

Un team di cinque ospedali olandesi ha voluto vederci chiaro.

Hanno condotto nel tempo uno studio empirico sui pazienti che si sono presentati al pronto soccorso con cibo bloccato nell’esofago.

L’esperimento era semplice: somministrare un bicchiere di Coca-Cola solo ad alcuni di questi pazienti prima di procedere con le normali procedure di rimozione del corpo estraneo e confrontare i risultati con il gruppo di prova trattato invece in modo standard.

La speranza era che l’anidride carbonica unita all’acidità della bevanda potessero in qualche modo aiutare a disgregare o a spostare il cibo.

I risultati, pubblicati sul British Medical Journal (BMJ), sono stati chiari: non è stata riscontrata alcuna differenza significativa tra i pazienti che avevano bevuto la Coca-Cola e quelli che non l’avevano fatto. In altre parole, l’efficacia del “rimedio” è stata pari a zero.

Quindi, la prossima volta che tu o qualcuno che conosci vi troverete in una situazione del genere, la scelta giusta non è chiedere una Coca-Cola, ma chiamare aiuto…magari cominciando nel frattempo a prendervi a sonori schiaffoni sulla schiena nel tentativo di aiutare la digestione. Sono sicuro che prossimamente gli scienziati studieranno anche questo.

