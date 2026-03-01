Chiude Sanremo 2026: il vincitore è Sal Da Vinci

Abbiamo il vincitore. Dopo l’ultimo Sanremo di Carlo Conti, alla chiusura di un’epoca, vince Sal Da Vinci (previa lunga suspance pubblicitaria che ci darà lavoro nei prossimi giorni, dato l’ambiente complottista dietro ogni Sanremo)

Abbiamo anche un passaggio di consegne con Stefano De Martino, conduttore della prossima edizione

Un nuovo sistema che somma il Televoto Generale al televoto dei Cinque in classifica ha portato a Fedez (con Masini), Arisa, Dito nella Piaga, Sal Da Vinci e Sayf

Ma prima del vincitore, i premi “minori” ma altrettanto importanti: il premio della Critica Mia Martini è andato a Fulminacci con Stupida Sfortuna, il premio sala stampa Lucio Dalla a Serena Brancale con Qui con me, il premio Sergio Bardotti al miglior testo a Fedez e Masini con Male Necessario e il premio Giancarlo Bigazzi per il miglior componimento va a Dito nella Piaga. Il premio TIM per la canzone più ascoltata in streaming ancora a Serena Brancale.

Per i vincitori, Fedez è quinto e Arisa quarta.

Sul podio Dito nella Piaga, terza. Secondo quindi Sayf, ma mai come quest’anno le percentuali sono ravvicinate, dal 22% al 16%.

