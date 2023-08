Metti il burro se ti sei fatto una scottatura, ma è una falsa credenza

Mito estivo e non solo, è il burro sulle scottature. Una leggera scottatura, magari in cucina o anche solo per il solleone? Prendi un panetto di burro e strofinatelo addosso.

Poi piazzati una mela in bocca o una bandierina da cocktail sulla schiena e stenditi sul tavolo perché ti sei un attimo confuso con la porchetta sotto casa e con le aragoste.

Burro sulle scottature: vi spieghiamo perché non siete un’aragosta

La leggenda metropolitana nasce come le simili leggende legate all’usare maionese e dentifricio: quando hai un’ustione addosso, anche leggera, la sensazione di qualcosa di fresco ma soffice provoca sollievo alla pelle dolorante.

Ma è un sollievo alquanto temporaneo, anzi: il burro preso dal frigorifero non è esattamente una sostanza sterile. Inoltre offre la sensazione di rinfrescamento, ma intrappola il calore e lascia permeare microrganismo infettivi.

Il burro si scioglie, e voi rimanete con una chiazza unta e sporca che continua ad infettare una lesione.

In caso di scottature superficiali avrete migliore fortuna raffreddandole con acqua fredda o impacchi di acqua e tenendo la pelle ben pulita, per casi più gravi e profondi rivolgendovi al medico.

