Attenti alla zanzara tigre: come riconoscerla, come difendersi

Le recenti notizie sulla Chikunguya hanno ridestato l’attenzione sulla zanzara tigre, con un focolaio nell’hinterland bolognese. La zanzara tigre è parte di uno dei due vettori della malattia, ovvero la zanzara della febbre gialla (Aedes aegypti) e la zanzara tigre (Aedes albopictus).

Entrambe sono tigrate, la zanzara tigre in modo evidente e vistoso, ed entrambe, oramai, sono presenze comuni anche dalle nostre parti.

La zanzara della febbre gialla, o zanzara tigre egiziana ha visto una contrazione della sua presenza a causa dell’uso degli insetticidi, la zanzara tigre asiatica è parte delle cento specie più invasive censite da ISSG.

Parliamo di animali diurni, che quindi possono pungere sia di giorno che di notte, e, quantomeno per la zanzara tigre asiatica, essa è generalmente inattiva nelle ore centrali della giornata e nelle ore notturne, invertendo quindi quanto siamo abituati.

Si tratta di un implacabile diffusore di malattie non solo per l’essere umano, ma anche per gli animali domestici, dato che la dirofilariasi o filariosi viene diffusa nei cani proprio mediante la zanzara tigre asiatica.

Animale con poca competizione e predatori, invasivo, arrivato dal sud-est asiatico quando con la globalizzazione l’essere umano ha scoperto trasporti rapidi in tutto il mondo.

Amante delle grandi distese d’acqua, la zanzara tigre asiatica ha bisogno anche solo della poca acqua in un copertone o un contenitore per viaggiare, uova al seguito, in giro per il mondo e stabilirsi.

Come posso difendermi?

Con le stesse modalità con cui ci si può difendere da simili insetti: zanzariere quando si è in casa, abiti coprenti e di colore chiaro per scampagnate dove vi sono insetti.

L’uso dei repellenti è consigliato, specie per i cani (la filariosi tende ad avere conseguenze peggiori delle malattie che affliggono gli umani) ma anche per gli esseri umani, ma meeglio sarebbe campagne attive di disinfestazione ed evitare ristagni di acqua.

Il “secchio di acqua per il climatizzatore” sul balcone potrebbe diventare un grand hotel per zanzare.

Nonostante le evidenti differenze morfologiche, una zanzara tigre ad occhio non è facilmente discernibile ad una osservazione rapida, parliamo di insetti di modeste dimensioni.

Meglio quindi diffidare comunque.

