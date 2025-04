Chi è automobilista già da un pezzo avrà già notato strumenti forniti dalla compagnia per compilare il CAI online, sovente dalla stessa app cellulare usata per controllare le scadenze e la “scatola nera” che funge sia da tutor di guida (rendendoti edotto delle tue abitudini e consentendo di premiare l’automobilista virtuoso) che sovente da antifurto satellitare (indicandoti posizione e movimenti “imprevisti”).

Dal 2026 questa prassi virtuosa non sarà più “un bonus”, ma una risorsa imprescindibile da fornirsi a tutti gli automobilisti con strumenti comuni e facili da usare. Questo prevede il Regolamento IVASS n. 56 del 25 marzo 2025

Arriva il CAI online per le assicurazioni

Dal 2026 quindi le assicurazioni dovranno obbligatoriamente mettere a disposizione dei loro assistiti strumenti telematici per la comiplazione del modulo di Constatazione Amichevole di Incidente, il CAI, altrimenti detto CID o “Modulo Blu”.

Come ricorda l’articolo 11 del citato regolamento, il CAI online non esclude il tradizionale “Modulo Blu”.

Chi è poco avvezzo con la tecnologia potrà compilare il caro vecchio “CID” con le sue due colonne coi dati dei veicoli coinvolti e lo spazio per disegnare la dinamica del sinistro.

Ma l’articolo 14 istituzionalizza e “santifica” l’uso delle app per compilarlo celermente dichiarando che le “imprese di assicurazione mettono a disposizione dei contraenti e degli assicurati applicazioni informatiche, tramite un software progettato e sviluppato per essere utilizzato anche su dispositivi mobili, e accessibile via web, per la compilazione del modulo di denuncia di sinistro e la trasmissione telematica, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 143, comma 2 del decreto.”

Entro i prossimi 12 mesi dunque tutte le compagnie di assicurazione, non solo quelle “virtuose” dovranno mettere in cantiere app per cellulare per la compilazione del CAI, un sito internet per farlo senza dover neppure installare quella particolare applicazione ma accessibile da ogni dispositivo connesso, nonché mettere a disposizione, ovviamente senza che questo costituisca aggravio, idonei strumenti per la firma elettronica avanzata.

Preveniamo i nostalgici e ludditi dell’automotive: nessuno vi impedirà di compilare il CAI online. Semplicemente diventa obbligatorio per tutte le assicurazioni fornire il CAI online e tutto quello che serve per assicurarsi che il sistema funzioni.

