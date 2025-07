Arriva la passkey su gMail, e perché non dovreste preoccuparvi

Arrivano messaggi e post allarmistici sulla passkey su gMail. Abolizione delle password, account bloccati… ma niente di tutto questo arriverà. La passkey è alternativa alle care vecchie password.

E per citare le parole di Google stessa “se aggiungi una passkey al tuo Account Google, i fattori di autenticazione o di recupero attualmente presenti nel tuo account non verranno modificati o rimossi.”

Quindi puoi usarla come alternativa alle password.

Cosa è una passkey?

La Passkey è un sistema di autenticazione, per accedere con riconoscimento biometrico, in modo sicuro e facile a tutti i propri account, senza la necessità di memorizzare password lunghe e complesse (cfr. Cybersecurity 360)

Sostanzialmente con un sistema di chiavi crittografiche (per capirci in modo abbastanza alla buona ma comprensibile a tutti, simile al sistema delle firme digitali) si fa in modo che il sistema di accesso biometrico al cellulare, lo “sblocco” con l’impronta digitale o col FaceID diventi esso stesso autenticazione, quindi “sinonimo della password”.

I vantaggi della Passkey

Una password può essere dimenticata. Può scadere, può essere rubata. Puoi lasciare un account loggato su un computer pubblico (biblioteche, università, totem di accesso internet…) e un malintenzionato può scoprire la tua password

Una Passkey, a meno che di entrare in possesso del tuo cellulare (o computer con impronta o token biometrico, il “pendrive” con i dispositivi) te la porti sempre con te come accade con viso e impronta digitale.

Non possono essere annotate, prestate o altro.

Gli svantaggi della Passkey

Ovviamente se il dispositivo viene sbloccato diventa possibile accedere: non è quindi la soluzione definitiva. Lasciare il cellulare incustodito rappresenta ancora un rischio: immaginate sbloccare il cellulare per vedere la propria posta, andare in bagno e lasciarlo sul tavolo del ristorante.

Agli altri commensali basterebbe comunque allungare la mano e leggere, esattamente come accadeva “in regime di password”.

Cosa mi serve per creare una Passkey?

Un computer aggiornato o un cellulare.

Si può usare un token USB su un computer, o un cellulare collegato con Bluetooth come token.

Sull’appossita pagina di Google troverete le istruzioni del caso.

