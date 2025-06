Arriva il FastwebAI Hackathon e dovreste parteciparvi: ovviamente se avete un interesse nell’uso delle AI e intendete svilupparlo. Il tempo per iscriversi non è poco, ma neppure tantissimo.

Le iscrizioni dovranno pervenire entro entro il 25/08/2025, e solo in modalità online attraverso il portale appositamente predisposto.

L’iniziativa consiste in 24 ore dedicate all’Intelligenza Artificiale Generativa, per creare, innovare e spingere al massimo le potenzialità dell’Intelligenza Artificiale Generativa: ovviamente sarà fornito catering e i partecipanti potranno decidere se passare le 24 ore a creare, o regalarsi una pausa defatigante con sonnellino.

L’invito è per tutti coloro in grado di presentare “progetti (preferibilmente) con un’applicazione concreta nel mondo del business”, in team o in singolo (i singoli saranno assegnati a team), muniti di una base in modelli generativi (ad esempio esperienza pregressa su integrazioni API, prompt engineering, RAG o sistemi agentici) e in grado di sviluppare nuove idee.

In palio vi sono buoni Amazon del valore totale di € 5.000 + utilizzo gratuito per 1 mese di una DGX del SuperPod FastwebAI Factory destinati al team vincitore del premio Best Innovative Project e la partecipazione gratuita per 1 persona al Master in Gender Equality, Diversity e Inclusion di Fondazione Brodolini del valore di € 3.500 al team vincitore del premio Best Inclusion Project.

Per tutti gli interessati l’appuntamento è alla sede di Milano di Fastweb NeXXt, in Piazza Olivetti 1 (ingresso da Via Adamello 7) i giorni 11 e 12 settembre 2025: ma attenzione, non tutti gli iscritti saranno ammessi.

Con 40 posti disponibili, è bene iscriversi subito ed essere determinati.

