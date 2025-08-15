America On Line chiude la sua offerta dial-up: dopo una cavalcata durata 34 anni uno dei principali gestori di fonia americana chiude le connessioni dial-up.

Per chi non ricordasse cosa sono, i servizi dial-up sono le vecchie connessioni analogiche, o meglio in “banda stretta con modem analogico”, di cui abbiamo parlato in un lungo pezzo storico.

Per chi fosse troppo pigro per leggre quel pezzo ricorderemo i tratti salienti: la “banda stretta”, arrivata a 56K per gli utenti analogici e 64Kbps per l’ISDN (banda stretta su modem digitale, per uso aziendale) si serviva di modem che, usando la rete analogica, codificavano i dati in ingresso ed uscita as una chiamata al provider, il gestore dei servizi, fatturata quindi come chiamata urbana o interurbana (specie nei primi tempi).

Per capirci, scaricare una ISO di Ubuntu con un modem a 56K ci avreste messo dieci giorni di fila, ma un giorno circa (27 ore) per scaricare un film pezzotto (solitamente impacchettato dai pirati in file da 650Mb pronto per essere masterizzato su un CD.

Ma avreste deciso di scaricarlo tenendo il PC acceso di notte, due-tre ore a notte per non pesare sulla bolletta, diluendo il download su diverse nottate e sperando di non trovarvi bollette astronomiche e che nessuno vi telefonasse, cosa cosa che comportava la caduta della connessione in modo non dissimile a quello che accade con connessioni 4G e 4G+.

E naturalmente, cose come streaming e gaming online erano radicalmente escluse da una bassa velocità combinata ad un ping fognario.

America On Line chiude la sua offerta dial-up: qualcuno la usava ancora? Sì

TIM ha abbandonato la banda stretta nel 2023: ormai sul suolo Italiano le località non servite dalla banda larga sono molto ridotte e tra quelle ci sono alternative come il 5G vituperato dai complottisti di mezzo mondo e il satellitare.

Servizi come l’uso negli allarmi antifurto e nei “telesalvalavita” sono stati ormai sostituiti da connessioni 4G e 5G: in America la contrazione delle connessioni a banda stretta era ormai compiuta.

Nel 2013 i recidivi americani eranno il 3% del totale, percentuale ridotta allo 0,2% del 2019 e allo 0,1% attuale.

Quello 0,1%, perlopiù in comunità rurali e montane non servite dalla banda larga e di difficile accesso radiomobile dovrà cercare alternative. Alternative che come visto ci sono, ma il tempo scorre, e il 30 settembre si porterà via un altro pezzo di rete.

