Ai tempi della famiglia nucleare e delle convivenze capita di dividersi un account Amazon Prime tra compagni e fidanzati. Adesso la condivisione grazie ad Amazon Family è ancora più facile.
Basta semplicemente invitare un familiare adulto nella Amazon Family, indicando nome, cognome e indirizzo email e cominciare a condividere i benefici.
Amazon Family arriva in Italia: gratis la condivisione dei benefici Prime con un componente nella famiglia
Un account, il titolare, pagherà Amazon Prime come al solito e metterà a disposizione i suoi mezzi di pagamento
Il secondo account, il “beneficato” vedrà le ultime quattro cifre della carta di credito o debito impostata dal titolare, manterrà una propria password e una sua cronologia degli ordini.
Entrambi avranno accesso al servizio di consegne Prime, agli sconti esclusivi per abbonati del Prime Day, ad Amazon Music Prime, alla piattaforma di videogames Amazon Luna ed a Prime Video (con pubblicità).
Il titolare riceverà notifiche di ogni acquisto fatto con la sua carta, allo scopo di preservare la pace e l’economia domestica. Comunque ogni membro della “Famiglia Amazon” potrà decidere di usare un suo mezzo di pagamento individuale.