Allarme Soluzione Minerale Miracolosa in Veneto: perché è rischiosa

In Veneto è recentemente scattato un allarme sanitario a causa della ricomparsa della cosiddetta Soluzione Minerale Miracolosa (MMS), un composto a base di clorito di sodio al 28% di cui abbiamo già parlato, una sostanza chimica utilizzata come candeggiante nell’industria tessile e cartaria. La MMS viene promossa online da gruppi no-vax e da organizzazioni come la Genesi II Chiesa della Salute e Guarigione, che la presentano falsamente (e pericolosamente) come rimedio per numerose patologie, tra cui HIV, tubercolosi, malaria, epatite, cancro e persino come “disinfettante” contro il vaccino anti-Covid.

L’origine della Soluzione Minerale Miracolosa

L’MMS ha origine negli Stati Uniti ed è stato ideato da Jim Humble, un ex ingegnere minerario che, negli anni 2000, ha iniziato a promuovere il composto come cura universale, sostenendo di averlo scoperto durante un viaggio in Amazzonia. Nonostante l’assenza di prove scientifiche, Humble ha fondato la Genesis II Church of Health and Healing, un’organizzazione che ha diffuso il prodotto come sacramento religioso per eludere le regolamentazioni sanitarie.

Successivamente, la famiglia Grenon, composta da Mark Grenon e i suoi figli, ha continuato a promuovere e vendere l’MMS come rimedio miracoloso, arrivando persino a consigliare il suo utilizzo al presidente Donald Trump, che nel 2020 suggerì pubblicamente la possibilità di utilizzare disinfettanti contro il Covid-19. Nel 2023, Mark Grenon e i suoi figli sono stati condannati dalla corte distrettuale di Miami per aver illegalmente venduto l’MMS come farmaco senza approvazione della FDA, causando gravi danni alla salute di molte persone.

I pericoli dell’MMS e l’allerta sanitaria in Italia

Il clorito di sodio, se ingerito o utilizzato secondo le indicazioni dei promotori dell’MMS, può provocare gravi effetti tossici. Quando miscelato con l’acido citrico o l’acido cloridrico, si genera diossido di cloro (CIO2), un composto gassoso, estremamente volatile, chimicamente instabile e quindi molto reattivo: è pertanto un forte ossidante. L’assunzione di tale miscela può causare sintomi gastrointestinali, dolore addominale, emolisi, insufficienza renale acuta e metaemoglobinemia. Il Centro Antiveleni ha evidenziato che le dosi consigliate superano di 86 volte la dose giornaliera tollerabile stabilita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Già nel 2019, il Ministero della Salute italiano, in linea con le segnalazioni dell’OMS, aveva emesso una nota per avvertire la popolazione sui rischi legati all’MMS, sottolineando l’assenza di evidenze scientifiche e segnalando i potenziali effetti avversi, tra cui vomito, diarrea persistente, disidratazione, dolori addominali e bruciore alla gola.

Una breve riflessione finale

La diffusione di prodotti come l’MMS dimostra i pericoli della disinformazione in ambito sanitario. La fiducia in soluzioni miracolose, spesso promosse da figure carismatiche e movimenti settari, può portare le persone a ignorare trattamenti medici validati, con conseguenze gravi per la loro salute. Il fatto che, dopo anni di segnalazioni, questo composto continui a circolare è un chiaro segnale della necessità di rafforzare il contrasto alla pseudoscienza e alla vendita di sostanze pericolose. Le istituzioni sanitarie e la comunità scientifica devono continuare a informare e sensibilizzare la popolazione, promuovendo un approccio critico e basato sulle evidenze. E noi, nel nostro piccolo, continueremo a impegnarci al massimo in questo senso. La scienza non offre mai soluzioni semplicistiche o miracolose, ma è l’unico strumento affidabile per garantire la salute e il benessere collettivo.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.