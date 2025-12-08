Alicudi, l’isola magica delle allucinazioni collettive

C’è un’isola, in Italia, dove per tre anni decine di persone hanno avvistato spettri, donne volanti ed animali sovrannaturali (forse) a causa del pane…e no, la celiachia non c’entra niente.

Alicudi, l’isola dei fantasmi

Ci troviamo sull’isola di Alicudi, nell’arcipelago delle Eolie, che tra il 1903 e il 1905 fu teatro di quella che potrebbe essere stata l’allucinazione collettiva più vasta della storia recente.

Tutto ha inizio quando tantissimi tra pescatori, casalinghe ed agricoltori riferiscono avvistamenti fuori dal comune… uomini trasmutati in animali, figure dell’orrore ed altre aberrazioni solitamente protagoniste dei sogni più strani.

Quelle che all’inizio sembravano dichiarazioni di pazzi e personaggi in cerca di attenzione, nei mesi acquistarono sempre più credibilità con l’aumentare degli avvistamenti, tanto che sull’isola giunsero maghi e scienziati per provare a capire cosa stesse succedendo, senza trovare risposte, mentre nel frattempo l’isola guadagnò la nomea di isola magica.

Una possibile spiegazione

A distanza di anni, uno psichiatra del luogo chiamato Elio Zagami, formulò quella che ad oggi sembrerebbe essere l’ipotesi più accreditata – seppure non vi sia alcuna certezza a riguardo: secondo Zagami gli isolani non erano dei bugiardi, gli avvistamenti avvenivano davvero, solo che loro erano fatti come delle pigne.

Il colpevole sarebbe stato la segale con la quale veniva prodotto il pane sull’isola, all’epoca infestata da un parassita chiamato Claviceps purpurea, contenente alcaloidi allucinogeni simili a quelli dell’LSD.

A portare il fungo sull’isola potrebbero essere stati gli inglesi, che venivano da queste parti a procacciarsi malvasia e assenzio.

Se fu davvero questo non lo sapremo mai, comunque…meglio il fungo LSD che non il Cordyceps di The Last Of Us!

