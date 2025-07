I nostalgici ricorderanno il marchio GS, logo della storica Generale Supermercati S.p.A. e come la stessa sia stata sostituita dal logo Carrefour, a partire dal 2007, con gli ultimi loghi GS e Dì per dì scomparsi nel 2010

Dopo 15 anni però il marchio GS, semplicemente con un giro abbastanza lungo.

Addio Carrefour, bentornata GS (ma ci vorrà del tempo)

La storia di Generale Supermercati comincia negli anni ’60, quando Marco Brunelli e Guido Caprotti decidono che Romana Supermarkets S.p.A., la loro ditta proprietaria di un centro commerciale a Roma, dovrà espandersi in tutta Italia, diventando quindi Società Generale Supermarkets

Siamo negli anni della Ricostruzione: i soldi cominciano a tornare nelle tasche, come l’ottimismo e la voglia di costruire. SGS si espande nel tempo, acquisendo altri marchi e lanciando nel tempo i discount Super Sconto (1975) e l’insegna Dì per Dì negli anni ’90.

Arrivati al 2000, come molte realtà Italiane in una economia che tira il freno, con molte preoccupazioni e altrettante speranze i francesi di Carrefour commprano tutto, e i loghi Generale Supermercati e Dì per Dì spariscono sostiuiti da Carrefour e Carrefour Express.

Nel 2025 la ruota gira di nuovo: ora è Carrefour che esce dal mercato Italiano, lavorata ai fianchi da un calo dei ricavi. Subentra New Princes Group, ex Newlat (ditta nata in seno a Parmalat), già stabilita come realtà del mercato alimentare con siti produttivi dislocati tra Italia, Regno Unito, Germania, Francia, Polonia, Paesi Bassi e Mauritius e la recente acquisizione di Plasmon.

Se i sindacati guardano al destino dei lavoratori con preoccupazione, la nuova dirigenza guarda con ottimismo: si spera di preservare la struttura produttiva e, nei prossimi tre anni, tornare agli storici marchi italiani GS e Dì per Dì.

Del resto, il marchio GS ha ancora storia e richiamo: in Fantozzi alla Riscossa del 1990, il Ragioner Ugo Fantozzi, diventato giudice popolare e avvolto da una insolita iniezione di autostima, si reca proprio in un punto GS a fare la spesa per festeggiare.

