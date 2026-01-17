Una notizia proveniente da fonti vicine a North Caucaus Service riporta un grave incidente per Adam Kadyrov, figlio del più celebre padre Ramzan, separatista ceceno e alleato di ferro di Putin.

Adam stesso ha fatto del suo meglio (o peggio, a seconda dei punti di vista) per dichiararsi degno della fama paterna. Ha cominciato la sua carriera politica da quindicenne, picchiando a sangue un prigionero politico accusato di aver bruciato il Corano per ricevere ricchi premi e onori dal padre per poi offrirsi volontario per rapire Zelensky e consegnarlo personalmente al padre e Putin per avere ancora più onori.

Del resto, sposarsi diciottenne con una Mercedes di contrabbando e un mitragliatore automatico in una cerimonia da far sembrare reality come Il Boss delle Cerimonie un evento morigerato e povero richiede ingenti risorse economiche.

Ma secondo NCS anche oggi Adam Kadyrov rapirà Zelensky domani.

Adam Kadyrov dal tentato rapimento a Zelensky all’incidente

Il giovane sarebbe finito in terapia intensiva, per poi essere trasferito alla prima ripresa di coscienza a Mosca dopo essersi schiantato in auto in un incidente stradale.

Le ultime notizie lo danno in condizioni non preoccupanti, ma la via verso la gloria pare non sia priva di intoppi.

