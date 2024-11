Ci segnalano i nostri contatti una condivisione per cui Zichichi è stato allontanato dalla TV per aver dimostrato che il Sole è responsabile del 95% del riscaldamento climatico.

Sostanzialmente un miscuglio della “fallacia di autorità o dell’ipse dixit” e del caro vecchio “noncielodikeno”, ovvero la teoria del complotto per cui esista una elite mondialista (i c.d. Poteri Forti) che controllano tutti i governi del mondo e i media, che possono censurare e ridurre al silenzio tutte le voci scomode ma, misteriosamente, non riescono a impedire al primo che passa di rivelare tali segreti su Facebook.

La “fallacia di autorità” è tipica degli ambienti del complotto: sostanzialmente consente di evitare di entrare nel merito della discussione attribuendo le proprie opinioni ad un personaggio amato o particolarmente noto.

Laddove una discussione civile verte sul provare o meno un assunto, il complottista trasformerà ogni discussione in un assurdo plebiscito di gradimento in cui criticare un’opinione significa porre un affronto intollerabile, ed esistente solo nella sua mente, contro la figura di personaggio eletto a suo mito personale.

Dinanzi a ogni argomentazione la discussione sarà ridotta a:

Di fatto dimostrando di essere egli stesso il “censorio potere forte”

In questo caso non esiste alcuna prova che Zichichi sia stato allontanato dalla TV per le sue idee.

Si può discutere di un fenomeno positivo, non negativo. Io posso provare perché ero in un posto, non perché non ero dove non ero.

Ciò posto, possiamo passare all’argomentazione capziosamente attribuita ad una figura di autorità per non doverne discutere.

In realtà ne abbiamo già parlato qui.

Esiste una teoria, la Teoria di Milankovitch, come che studia gli effetti del macroscopico, il lungo periodo.

Il Ciclo di Milankovitch spiega l’esistenza delle Ere Glaciali, ma non serve a studiare cosa avviene, nel breve periodo, all’interno delle ere.

Come ci ricorda EARTH: INSIDE AND OUT, prodotto da Edmond A. Mathez, pubblicato da New Press. © 2000 American Museum of Natural History,

However, it is also clear that astronomical factors alone cannot cause the large changes that the Earth experienced. Other factors must also influence climate but scientists still do not know how.

Comunque, è anche chiaro che i soli fattori astrononomici non possono essere usati come spiegazione e causa dei grandi cambiamenti che la Terra ha conosciuto. Altri fattori influenzano il clima, la scienza ancora non comprende come.