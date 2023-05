Zero rispetto per Monica Sirianni del Grande Fratello con le voci sull’overdose dopo il vaccino

Continua ad esserci una totale mancanza di rispetto per Monica Sirianni, ex concorrente del Grande Fratello 12 morta di recente, visto che a detta di alcuni utenti sui social non ce l’avrebbe fatta a causa di un’overdose. Come se non bastessero le speculazioni dei NoVax, che stando a quanto riportato ieri tramite altro articolo hanno immediatamente alimentato le voci secondo cui il malore improvviso della giovane sarebbe stato innescato dal vaccino Covid, ora tocca focalizzarsi su nuove voci di corridoio di cui avremmo fatto volentieri a meno.

Totale mancanza di rispetto per Monica Sirianni del Grande Fratello: rumors sull’overdose dopo il vaccino

Dunque, occorre constatare che ancora una volta su Facebook e Twitter ci sia poca umaninità nei confronti di una famiglia che ha appena perso prematuramente una persona. La totale mancanza di rispetto per Monica Sirianni del Grande Fratello, morta venerdì notte in seguito ad un malore, confluiscono ora sulle voci relative all’overdose come causa scatenante, dopo aver citato a caso il vaccino. Ricordiamo che ad oggi non siano ancora chiari i problemi di salute della ragazza che hanno portato alla tragica notizia.

Come se non bastasse, non esistono prove né sul fatto che si sia sottoposta al vaccino Covid (ed eventualmente quando, visto che l’eventuale correlazione temporale in linea puramente teorica dovrebbe avere un peso sotto questo punto di vista), né sulla presunta assuzione di droghe. Sono solo indiscrezioni che vanno a colpire ingiustamente l’immagine di una ragazza passata purtroppo a miglior vita.

Insomma, in assenza di riscontri ufficiali, occorre smetterla di parlare di Monica Sirianni morta per overdose o, come anticipato ieri con il nostro primo articolo su questa storia, a causa del vaccino Covid. Solo gli esami del caso da parte di personale specializzato consentiranno di nutrire maggiori certezze, consentendo agli speculatori di mettersi l’anima in pace una volta per tutte.

