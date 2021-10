Zero retromarce Vanessa Incontrada: rimossi commenti su tapiro ad Ambra da Striscia La Notizia

La questione tapiro di Ambra Angiolini per la fine della relazione con Massimiliano Allegri ha scatenato un bel parapiglia tra l’opinione pubblica, con durissimi attacchi rivolti a Striscia La Notizia, ma soprattutto a Vanessa Incontrada. La presentatrice spagnola si è sempre mostrata alquanto solidale con le altre donne, ha evidenziato più volte una certa sensibilità nei confronti di chi è discriminato, ha portato avanti una battaglia contro il body shaming e così via.

Le ultime sul caso Vanessa Incontrada e tapiro ad Ambra Angiolini da Striscia La Notizia

Un altro capitolo da aggiungere dopo quello di ieri, dunque. Cosa è accaduto invece dopo l’assurdo tapiro consegnato ad Ambra Angiolini per essere stata tradita da Allegri? La Incontrada ha iniziato a fare anche lei battutine, non si è mostrata per niente solidale nei confronti di una donna che stava soffrendo per un amore finito e che invece è stata derisa in televisione. Una situazione di così cattivo gusto che inevitabilmente ha scatenato molti followers contro Vanessa Incontrada.

Chi pensava tra l’altro che nella puntata di ieri ci potesse essere un passo indietro sulla questione da parte dei presentatori e degli autori di Striscia La Notizia, è rimasto alquanto deluso. Il programma satirico non ha voluto chiedere scusa per quanto fatto né tanto meno Vanessa Incontrada ha rivolto un pensiero su ciò che era successo ad Ambra. L’unica cosa che ha fatto la Incontrada è aver disattivato i commenti su tutti i suoi social.

Inevitabilmente è stata presa di mira dai vari followers, nessuno si aspettava quel tipo di atteggiamento da lei, soprattutto dopo la morale sulle donne che non devono sentirsi meno belle per avere qualche chilo di troppo. Insomma la Incontrada l’ha fatta davvero grossa ed ora non sa come uscirne, l’unica soluzione è aver disattivato i commenti sui social, perché veramente gliene stavano dicendo di tutti i colori.

Critiche pesanti nei suoi confronti che sono arrivate anche da altri personaggi pubblici, ora bisognerà capire come riuscirà Vanessa Incontrada ad uscire da questa situazione. Potrebbe iniziare a chiedere scusa per alcuni, visto sarebbe un primo passo.

