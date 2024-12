WhatsApp sospeso per aver violato regole o per smartphone vecchio: lista per il 2025

WhatsApp sospeso per violazione di regole o per smartphone obsoleto? Analizziamo le novità del 2025 per l’app di messaggistica che, come anche i vari social più importanti in circolazione, esige un comportamento corretto da parte dell’utente che la utilizza.

Si deve seguire la stessa etica che ritroviamo tendenzialmente sul mondo social. Ciò significa che non sono ammessi linguaggi violenti, denigratori o dannosi nei confronti di altri utenti, ma anche utilizzare account falsi o appropriarsene di altri. Chi commette queste “infrazioni”, se così le possiamo definire, ecco che si ritroverà ad essere cacciati dalla piattaforma di WhatsApp.

Evitiamo di ritrovarci con l’account WhatsApp sospeso attraverso alcune semplici dritte per tutti: occhio agli smartphone vecchi



Dunque, altre indicazioni sull’app dopo quelle dei mesi scorsi. Attenzione però, perché esistono anche altri atti, che possono essere considerati innocenti, a causare l’espulsione da tale applicazione. Proprio su questo aspetto vogliamo concentrarci quest’oggi, mettendo in risalto quello che può causare la chiusura del vostro account di WhatsApp. Oltre alle azioni che abbiamo già detto in precedenza, considerate quindi non consone al linguaggio dell’app di messaggistica, bisogna sapere come WhatsApp non accetta nemmeno l’utilizzo di versioni alternative di tale applicazione.

Sappiamo come esistano sullo store molte app di messaggistica considerate versioni parallele di WhatsApp che consentono di poter avere funzionalità in più. Si parla praticamente di cloni che permettono di sfruttare opzioni aggiuntive che non sono invece presenti nel programma originale. Qualche utente può essere tentato dal testarle, ma ciò comporterà una sospensione del proprio account di WhatsApp. Se qualcuno sta pensando di provare qualche app clone di WhatsApp, è bene che ci rifletta un bel po’ su, perché c’è il rischio di non poter più utilizzare quella originale.

Un errore da non commettere assolutamente se si utilizza WhatsApp con assiduità. Vediamo a questo punto quali sono queste applicazioni non tollerate dalla piattaforma di messaggistica originale. Le app incriminate sono: GB WhatsApp, WhatsApp Plus, Fouad WhatsApp, WhatsApp Aero e OBWhatsApp. Evitate assolutamente di scaricarle sul vostro smartphone, commettendo tale sbaglio si verrà infatti espulsi da WhatsApp. Non fatevi tentare dalle funzionalità di queste app considerate solo cloni di WhatsApp.

Inoltre, avremo WhatsApp sospeso nel 2025 anche per smartphone obsoleti. La lista degli esclusi riguarda i vari HTC One X, One X+, Desire 500 e Desire 601. Con LG, si menzionano Optimus G, Nexus 4, G2 Mini, oltre al cosiddetto L90. Passando a Motorola, c’è Moto G (1ª generazione), Droid Razr HD e Moto E (1ª generazione). Con Samsung, si citano il Galaxy S3, Galaxy Note II, Galaxy Ace 3 e Galaxy S4 Mini. Infine, con Sony c’è Xperia Z, Xperia SP, Xperia T ed Xperia V.

