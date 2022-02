“Vota la scenza”: da satira a meme asceso in tre anni

“Vota la scenza”, questo è il presunto manifesto del PD che sta girando in queste ore su Twitter con didascalie tipo “Cosa notate di strano” e l’onnipresente “Vergogna” e varianti. Un meme asceso, una battuta della quale si è persa memoria.

Il problema qui è sempre lo stesso: si tratta di un meme asceso. Pratica della quale vi abbiamo già parlato in altre occasioni.

Si dice “meme asceso” uno scherzo così riuscito nel quale non solo tutti credono, ma col passare del tempo si perde la memoria che sia mai stato uno scherzo.

Entrando così nell’Olimpo delle Fake News.

In questo caso parliamo di una battuta del 2018, un fotomontaggio chiaramente rivendicato come tale che già in passato suscitò il disappunto del PD e spinse l’autore a chiedere anche a chi aveva ricondiviso il meme del “vota la scenza” consapevole del fatto di evitarne usi politici o elettorali.

Come si temeva nel 2018, la memoria della battuta originale si è persa, ed ora c’è chi vi cade, ancora, e lo ricondivide ritenendo sia reale.

