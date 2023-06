Voli pindarici su Mara Venier morta e addio a Domenica In: titolacci anche oggi

Voli pindarici e viaggi di fantasia oggi, tra Mara Venier morta ed il possibile addio a Domenica In. Se non abbiamo utilizzato il tag “bufala” è perché qualche elemento di riflessione ci sarebbe oggi, stando anche alle informazioni che possiamo estrarre dalla trasmissione andata in onda su Rai 1 nella giornata di ieri. A differenza di quanto avvenuto a settembre, come vi abbiamo riportato con altro articolo, l’ipotesi che la conduttrice possa lasciare il progetto è concreta come non mai.

Tra Mara Venier morta ed il possibile addio a Domenica In: situazione aggiornata ad oggi

Quali sono gli aspetti da considerare oggi 5 maggio tra Mara Venier morta ed il possibile addio a Domenica In? Partiamo col dire che la presentatrice sia viva e vegeta, godendo di ottima salute. Questo il presupposto fondamentale odierno, in quanto qualcuno ha sfruttato le sue dichiarazioni di ieri per dare l’idea che fosse passata a miglior vita. Nulla di tutto questo, visto che il tema del giorno è il solo futuro professionale della diretta interessata.

Sostanzialmente, nel corso dell’intervista rilasciata da Teo Teocoli durante Domenica In, è stata proprio Mara Venier a sollevare più di un dubbio sulla sua presenza in vista della prossima edizione di questa trasmissione. Del resto, era stata lei stessa ad evidenziare come non fosse intenzionata ad abbandonare il mondo della televisione, lasciando intendere però che il programma in questione fosse troppo impegnativo per i suoi ritmi e per le sue attuali priorità.

Insomma, nessun addio alla conduttrice e soprattutto totale fake news su Mara Venier morta. Al più, è possibile che a settembre le possa essere affidata un’altra trasmissione. Magari più idonea all’impegno che in questo momento della sua carriera riesce ad assicurare alla Rai. Detto questo, diamoci un taglio coi titoli acchiappaclick e con le notizie del tutto prive di fonti.

