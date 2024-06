Voci sull’artista Simone D’Auria e su come è morto oggi: prudenza su causa e malattia

Stanno prendendo piede voci estremamente preoccupanti sull’artista Simone D’Auria, al punto che oggi in tanti si pongono la domanda “come è morto“, con solite speculazioni su causa del decesso e malattia. Partiamo dal presupposto fondamentale, al momento della pubblicazione del nostro articolo, in quanto mancano comunicazioni ufficiali da parte della famiglia. Per questo motivo, non sarebbe corretto da parte nostra etichettare l’indiscrezione del momento come “notizia vera”.

Cosa sappiamo sull’artista Simone D’Auria e su come è morto oggi: prudenza a proposito di causa e malattia

Tuttavia, a differenza di quanto notato ad inizio giugno sulle nostre pagine con Luca Carboni, sicuramente abbiamo degli indizi che non ci lasciano tranquilli. Già, perché i commenti ai post più recenti pubblicati dal diretto interessato su Facebook e Instagram, vanno proprio nella direzione tanto temuta. Addirittura, su Facebook abbiamo notato un utente con cui condivide il cognome, sotllineando effettivamente che il cugino sia morto.

Per non parlare dei tanti commenti su Instagram, in merito ai chi gli ha lasciato un ultimo saluto. Molte tra queste persone hanno anche spunta blu. Insomma, se da un lato manca la certezza totale, se dovessimo andare “di sensazione“, allora ci subentrerebbe grande pessimismo. La storia del web ci insegna comunque ad essere prudenti, aspettando qualche riscontro oggettivo più concreto. Al netto dei rumors che inevitabilmente ora abbracciano anche altre questioni correlate. Aspettiamo ancora qualche ora, prima di maturare opinioni più oggettive sulla realtà dei fatti, come suggeriamo sempre in situazioni del genere.

Di sicuro, le voci sull’artista Simone D’Auria e su come è morto oggi non lasciano tranquilli, ma ciò non toglie che occorra pazientare. E questo vale soprattutto per chi intende sbilanciarsi su causa e presunta malattia, pur non avendo fonti concrete tra le mani. Vi faremo sapere appena ci saranno ulteriori informazioni in merito, sperando di placare nel frattempo le speculazioni.

