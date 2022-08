Voci su uno dei fratelli Bianchi morto dopo essere stato colpito alla gola: zero riscontri oggi

Torna a prendere piede la voce riguardante uno dei fratelli Bianchi morto in carcere, a seguito di un’aggressione di altri detenuti che lo avrebbero colpito alla gola. Benché le indiscrezioni sui rapporti non certo distesi tra i due giovani di Artena ed il resto dei detenuti che occupano le due carceri in cui sono rinchiusi ad oggi i diretti interessati, occorre smentire rumors che al momento della pubblicazione del nostro articolo non hanno alcuna fonte autorevole alle loro spalle. Una situazione simile rispetto a quella che abbiamo vissuto la scorsa settimana.

Smentiamo le voci su uno dei fratelli Bianchi morto dopo essere stato accoltellato alla gola

Difficile dire come abbia preso piede una notizia che, allo stato attuale, non ha alcun riscontro. Possibile che qualche testata abbia fatto acchiappaclick con fatti di cronaca che sono avvenuti di recente nei Comuni di residenza di Marco e Gabriele. Non si esclude neppure che si faccia disinformazione in merito ad alcune intercettazioni relative alle conversazioni tra i due condannati all’ergastolo, quando si è fatto riferimento al clima negativo che si era creato in carcere nei loro confronti.

A prescindere dall’origine di questa storia, dal nostro punto di vista non possiamo fare altro che negare l’autenticità della notizia secondo cui uno dei fratelli Bianchi sarebbe morto dopo essere stato colpito alla gola. Tra l’altro, chi alimenta indiscrezioni del genere non precisa neppure se si tratti di Marco o Gabriele. Resta il fatto che ad oggi non siano pervenute notizie ufficiali in grado di confermare la storia.

L’auspicio è che entrambi possano scontare la loro pena per l’omicidio di Willy, così come previsto dalla legge. A prescindere dai trascorsi dei due che hanno caratterizzato un quadro giudiziario complesso, andato oltre i fatti di Colleferro. In ogni caso, non ci sono conferme sul fatto che uno dei fratelli Bianchi sia morto in carcere.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.