Voci su Squid Game 2, significato finale e giocatore 067: facciamo chiarezza

Si parla moltissimo di Squid Game 2, la serie Netflix che sta riscuotendo un successo inaspettato e che farà molto parlare di sé anche nei prossimi mesi, considerando anche il suo significato finale e la storia del giocatore 067. Alla luce delle tante richieste in merito che ci sono pervenute, abbiamo raccolto un po’ di informazioni che oggi 3 ottobre vogliamo condividere con voi. Un po’ come avvenuto alcuni giorni fa con l’ultimo singolo di Salmo, che non è stato ben interpretato da tutti secondo quanto vi abbiamo riportato.

Cosa sappiamo su Squid Game 2, significato finale e giocatore 067

Partiamo dal presupposto che, al momento, non ci siano garanzie a proposito della realizzazione di Squid Game 2. Il suo regista e creatore creatore, Hwang Dong-hyuk, ha dichiarato senza troppi giri di parole che il processo di realizzazione della serie alla fine si è rivelato “lungo e stressante”. La sua intenzione è quella di lavorare a lungometraggi, ma ad oggi non esclude una seconda stagione. Soprattutto se consideriamo le probabili pressioni esterne originate dal successo riscontrato su Netflix in queste settimane.

Al di là delle ipotesi relative a Squid Game 2, occorrono alcuni approfondimenti sul suo significato finale. A tal proposito, chiariamo in primis sulla simbologia: il cerchio rappresenta i lavoratori, il triangolo è invece il simbolo che contraddistingue l’esercito. Infine, i personaggi nella serie si riconoscono tra di loro con il rettangolo, che rappresenta invece il manager. Quanto al significato finale, la serie ci dice che i soldi abbiano un valore relativo.

I partecipanti hanno deciso di accettare per risolvere problemi finanziari, ma chi ce l’ha fatta alla fine non ha speso un centesimo. Il tutto, evidenziando i meccanismi psicologici più profondi che entrano in azione in situazioni del genere. Quanto al giocatore 067, si parla del disertore nordcoreano Kang Sae-byeok (HoYeon Jung). Ad oggi, HoYeon Jung è una delle top model più famose in Corea del Sud. Il tutto, in attesa di aggiornamenti su Squid Game 2.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.