Voci su ‘Fuori dal coro’ sospeso con ‘Dritto e Rovescio’: la replica di Giordano e Del Debbio

Si sta cercando di capire cosa possa esserci dietro alla lunga pausa imposta da Mediaset alle trasmissioni “Fuori dal coro” sospeso con “Dritto e rovescio” rispettivamente condotte da Mario Giordano e Paolo Del Debbio. A tal proposito, da come riportato da Tvblog, dietro a tutta questa vicenda ci sarebbe Silvio Berlusconi. Il condizionale è d’obbligo in circostanze del genere, anche se ricordiamo come al momento ai diretti interessati non sia ancora arrivata la comunicazione ufficiale di quando i loro programmi potranno riprendere dopo la pausa natalizia.

Cosa dicono Giordano e Del Debbio su ‘Fuori dal coro’ sospeso con ‘Dritto e Rovescio’

Come se non bastassero le fake news che vedono Fabio Fazio alla conduzione di “Fuori dal coro”, secondo quanto riportato in giornata, abbiamo anche i rumors sulle motivazioni della sospensione per le due trasmissioni. La premessa è doverosa, in quanto Giordano e Del Debbio hanno dichiarato di non sapere nulla, al momento, su ‘Fuori dal coro’ sospeso con ‘Dritto e Rovescio’.

La sosta è assolutamente normale durante le vacanze di Natale, ma per le due trasmissioni targate Rete4 sarà un po’ più lunga rispetto agli altri programmi tv di questo tipo. Si parla infatti di ritorno previsto per il 25 ed il 27 gennaio, quando ormai sarà finita la corsa per l’elezione del presidente della Repubblica. Proprio quest’evento politico così importante sarebbe il motivo di questa lunga pausa per Fuori dal coro di Mario Giordano e Dritto e rovescio di Paolo Del Debbio.

Come tutti sapranno Silvio Berlusconi ambisce a tale carica e stando ai vari giornali vorrebbe mantenere un profilo molto più moderato in vista di quest’importantissima elezione. Quotidiani come Il Fatto e La Stampa hanno infatti evidenziato come Silvio Berlusconi non apprezzi molto queste due trasmissioni, considerate troppo estremiste, strizzano insomma l’occhio alla Lega ed a Fratelli d’Italia.

Inoltre non mancano a volte troppi temi dedicati alla controinformazione, altro aspetto che non è piaciuto a Berlusconi. Per evitare quindi problemi, potrebbe esserci questa pausa lunga per Fuori dal coro e Dritto e rovescio, tra l’altro si parla di programmi di Rete 4 che sono piuttosto seguiti dai telespettatori. Del Debbio ha evidenziato come nelle sue trasmissioni il dibattito sia importante e quindi c’è sempre necessità di una controparte, ma insieme a Giordano dice di non saperne nulla.

