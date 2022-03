Vittorio Feltri ha il cancro e lo confessa a Fedez in una lettera

Vittorio Feltri ha il cancro, e lo confessa oggi – sabato 19 marzo – sulle colonne di Libero in prima pagina. Il direttore editoriale lo fa per rispondere a Fedez che due giorni fa ha rivelato sui social di avere una brutta malattia. I due si sono incontrati nel 2020 quando il rapper e influencer invitò Feltri in una puntata del suo podcast Muschio Selvaggio.

La malattia di Fedez

Due giorni fa Fedez ha confessato di avere una brutta malattia da poco diagnosticata. Nelle ore successive i suoi colleghi artisti e tanti personaggi dello spettacolo gli hanno espresso solidarietà. Per il momento non è dato sapere quale sia il male che ha colpito Federico Lucia, anche se c’è chi ricorda che nel 2019 a La Confessione di Peter Gomez aveva rivelato che dopo una risonanza magnetica avevano riscontrato una demielinizzazione nella testa, un problema che potrebbe degenerare in sclerosi multipla.

Dopo il lungo video in cui ha raccontato la sua malattia, Fedez non ha più aggiornato i fan. Nel frattempo è intervenuto Vittorio Feltri dalla prima pagina del quotidiano Libero. Nel cercare di dare conforto a Fedez, Feltri rivela di avere un tumore.

Feltri ha il cancro: la lettera

Caro Fedez, ho letto dei tuoi problemi di salute, ne sono dispiaciuto e spero si risolvano presto. Sei un giovane di talento, hai una bella famiglia e comprendo il tuo stato d’animo di fronte alla malattia. Condivido un decimo delle tue esternazioni. Ciò non mi impedisce di avere simpatia per te: per cui sento di confidarmi su un tema che ci accomuna. Quello della salute perduta. Io ho 78 anni, non ho mai avuto disturbi. Ogni 24 mesi mi sottopongo ad esami di laboratorio, voglio controllare che tutto vada bene. L’ultima verifica con la tac, metodo di contrasto dalla testa ai piedi, mi ha riservato una sorpresa spiacevole.

A Vittorio Feltri è stato riscontrato un tumore, un nodulo nella parte sinistra del petto. Per questo il direttore editoriale di Libero scrive di aver subito un intervento il 1° marzo 2022, dopo il quale ha ripreso a lavorare per il suo giornale.

Uscito dalla clinica mi sono recato al giornale e ho lavorato come sempre senza confidare niente a nessuno. Non ne ho sentito il bisogno. Ora dico chiaramente a te e a tutti che ho il cancro.

Infine:

Io del mio tumore me ne sbatto i co***oni. Brutta frase, ma vera. Finché starò al mondo litigherò con chiunque, perfino col cancro. Dammi retta, non piangere, fai a pugni con la sfiga, avrai ragione tu.

