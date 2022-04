“Vinci 1000 euro con Esselunga”, ancora truffe su WhatsApp

Si possono vincere 1000 euro con Esselunga? Naturalmente no. Sono passate poche ore da quando abbiamo segnalato la truffa attribuita a ITA Airways, con la stessa cifra promessa all’ignaro utente che, ricevendo questo link su WhatsApp probabilmente da un contatto fidato, potrebbe cadere nel tranello. Il link (qui la versione archiviata). È passato poco tempo, ancora, dall’ultima truffa attribuita proprio ad Esselunga con un falso buono sconto destinato a pochi (s)fortunati in occasione dell’anniversario del marchio.

Congratulazioni!

Evento a tempo limitato per il 65° anniversario di Esselunga! Attraverso il questionario, avrai la possibilità di ottenere 1000 Euro.

Come al solito, gli anonimi truffatori vogliono convincerci che possiamo vincere 1000 euro con un semplice questionario. Dopo aver risposto alle domande riportare sotto l’immagine di copertina, dunque, ci verrà mostrato un form da compilare in cui ci vengono richiesti i nostri dati personali e le nostre coordinate bancarie. Da questo momento, se non lo abbiamo già fatto prima, dobbiamo chiudere la schermata e lasciamo perdere. Esselunga non regala 1000 euro a chi risponderà ad un questionario.

Le aziende non promuovono le proprie iniziative su WhatsApp. La prima cosa da fare quando riceviamo un messaggio del genere è verificare sui canali ufficiali (pagine social, sito ufficiale) se troviamo la stessa offerta. Se non la troviamo significa che abbiamo rischiato di cadere in una truffa, meglio definita come phishing. Il marchio Esselunga, ovviamente, è estraneo a queste iniziative messe in piedi da abili truffatori esperti di informatica.

Anche se un messaggio del genere ci arriva su WhatsApp da un nostro contatto fidato dobbiamo ignorarlo e invitare il mittente a non divulgare ulteriormente quel link.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.