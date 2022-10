Vermi nella pasta De Cecco, dichiara un video che ci è stato segnalato dove una voce maschile esibisce un pacco di pasta De Cecco colonizzato dalle tignole della pasta con frasi di circostanza come “un mare di soldi e uno trova queste sorprese”

Partiamo dalle basi: siamo ormai soliti concedere al microblogging, ai social ed ai videovirali quello che al giornalismo non sarebbe concesso.

Una notizia è basata su cinque elementi più uno: chi, cosa, dove, quando, come più il perché.

Ogni notizia priva dei “cinque più uno” semplicemente non è una notizia.

Vermi nella pasta De Cecco, perché non incolpare la ditta

Qui abbiamo un chi, ovvero un tale che compra della Pasta De Cecco. Abbiamo un cosa, ovvero la presenza di tignole della pasta. Ci manca un dove: potrebbe essere accaduto comunque, e in ogni tempo, quindi anche un quando.

Ci manca anche il perché: siamo sotto di quattro elementi, ed anche essenziali.

Le tignole della pasta, per quanto innoque salvo allergie alimentari, sono un “accidente” dovuto all’imperfetta conservazione.

Potrebbero quindi essere insorte in ogni momento dalla produzione fino alla consegna, basta una conservazione imperfetta in ambiente umido intorno ai 30 gradi.

Non sapendo dove è stata acquistata la pasta e come è stata conservata in ogni momento possibile dalla filiera alla dispensa, dare responsabilità in un breve video diventa un azzardo.

Abbiamo affrontato un caso del genere su un video virale che parlava di tignole nei Ferrero Rocher, laddove la compagnia replicò

L’infestazione è un problema che accade durante la conservazione e talvolta la distribuzione di cibi quando gli stessi non sono stoccati in condizioni ideali.

C’è quindi una soluzione.

La soluzione?

Chi si avvede di aver comprato un pacco di pasta con tignole potrà riportarlo indietro con lo scontrino. Nessuna somma di denaro sarà persa e l’esercente vi rimborserà o consegnerà un prodotto non contaminato.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.