Verdetto sulle uscite riguardanti XiaoXiao morta: interviene la famiglia

Sono stati giorni caratterizzati da profonda incertezza per quanto concerne XiaoXiao morta, considerando il fatto che, soprattutto su TikTok, hanno preso piede post che sembravano portarci esattamente in quella direzione. In nome della prudenza, lo scorso fine settimana abbiamo già portato alla vostra attenzione un articolo con il quale tutti i nostri lettori sono stati invitati a non ricondividere quei contenuti. Un post sui social, infatti, non può in alcun modo rappresentate una prova autorevole senza ulteriori contributi a supporto.

Nuovi riscontri in merito alle uscite su XiaoXiao morta: chiarimento definitivo dalla famiglia

Cosa sappiamo al momento per tutti coloro che di recente hanno effettivamente creduto alle voci di corridoio? Ci ha pensato la famiglia della donna cinese di 36 anni a smentire tutti i rumors che ci hanno consegnato XiaoXiao morta. Con un post pubblicato sul suo account Instagram, infatti, è stato dichiarato a chiare lettere che le indiscrezioni di questi giorni non corrispondono al vero e che evidentemente sono state rilanciate da persone senza scrupoli.

Quanto raccolto nel corso delle ultime ore evidenzia ancora una volta, semmai ce ne fosse bisogno, che un post su TikTok o su altri social debba essere sempre valutato con grande attenzione. Ricordate di verificare le voci tramite fonti ufficiali o attraverso agenzie di stampa, in quanto spesso e volentieri determinati contenuti vengono creati da soggetti terzi con il solo intento di generare visualizzazioni per i propri canali. Il caso odierno rappresenta un esempio emblematico sotto questo punto di vista.

Morale della favola? Se qualcuno dovesse ricondividere post in cui si parla con scarsa prudenza di XiaoXiao morta, ricordate loro di consultare quanto scritto dalla famiglia della donna su Instagram. Si tratta di un personaggio diventato famoso per aver raccontato sui social gli effetti della patologia che ha chiaramente segnato il suo aspetto in questi anni.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.