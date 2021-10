Verdetto finale sulla pagina Facebook di Diego Fusaro dopo il blocco di agosto

Si è conclusa nel migliore dei modi la vicenda che ha visto protagonista nel corso dell’ultimo anno e mezzo la pagina Facebook di Diego Fusaro. Nelle ultime ore, infatti, la community è tornata online, sovvertendo le sensazioni che si erano rafforzate nei giorni scorsi in merito ad un possibile blocco permanente da parte della piattaforma di Mark Zuckerberg. Ne avevamo parlato anche noi, del resto, ma per fortuna abbiamo evitato che la sua voce potesse essere in parte silenziata.

Come è finita la storia della pagina Facebook di Diego Fusaro dopo la sospensione di agosto

A prescindere dal nostro lavoro, che in alcuni casi ha fatto finire lo stesso Diego Fusaro nel nostro mirino per alcune uscite del filosofo, l’idea che abbiamo maturato in questi anni è che eventuali forme di censura non siano quasi mai la miglior strada percorribile. Quel “quasi” nasce dal fatto che alcuni soggetti, sul web, abbiano la tendenza a mentire sapendo di farlo. E non a caso alcuni provvedimenti sono già arrivati in questi mesi dalle varie piattaforme. Immediata la reazione dei fan di Diego Fusaro dopo il ripristino della pagina:

“Tornare su Facebook e sperare che questa volta siano più clementi sembra un suicidio volontario, perché non vai su un’altra piattaforma dove c’è libertà di espressione? Telegram?”;

“Forza Diego! Voce del popolo e della coscienza ancora vigile e critica, attenta e consapevole”;

“Si sentiva la sua mancanza. Facendo commenti sulla sua pagina ci scarichiamo della nostra rabbia per quello che ci fanno subire i nostri governanti“.

Altri commenti al post pubblicato sulla pagina Facebook di Diego Fusaro per forza di cose non ve li possiamo riportare, ma appare chiaro a tutti il clima che si respiri in questo particolare momento storico. L’auspicio è che la situazione possa cambiare e tornare nei binari di un confronto civile tra le parti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.