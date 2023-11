Ventola replica a Corona sulla lite di Vieri con Adani e Cassano per la Bobo TV

Arriva la prima dichiarazione ufficiale da parte di Nicola Ventola, che in queste ore ha replicato a Fabrizio Corona sulla presunta lite di Vieri con Adani e Cassano per la gestione della Bobo TV. Uno degli argomenti caldi, in queste ore, per coloro che amano il calcio in Italia, visto che l’ex attaccante dell’Inter ieri sera è apparso in diretta e senza la compagnia dei suoi tre storici compagni su Twitch. Un primo contributo più concreto su questa storia, dunque, dopo gli aggiornamenti che abbiamo portato alla vostra attenzione in mattinata con un altro articolo.

Ventola ha risposto a Corona sulla presunta lite di Vieri con Adani e Cassano per la gestione della Bobo TV

Per quale motivo si parla molto di Nicola Ventola che ha risposto a Corona sulla presunte lite tra Vieri, Adani e Cassano per il futuro della Bobo TV? Sul proprio sito, lo stesso Fabrizio Corona ha pubblicato un audio in cui, apparentemente, Nicola Ventola gli fornisce una risposta sommaria a tesi che aveva avanzato in precedenza. In un primo momento, il calciatore chiede del tempo al suo interlocutore, facendogli capire che solo in un secondo momento gli fornirà qualche dettaglio in più.

Tuttavia, nello scorcio finale dell’audio Ventola afferma che non sia andato lontano dalla verità Corona, con quanto affermato in precedenza. Dunque, probabile che alla base di tutto ci sia stata una lite tra Vieri e gli altri membri del gruppo della Bobo TV. In particolare, si fanno con insistenza i nomi di Adani (considerando anche la storia Instagram pubblicata dall’ex difensore nella serata di venerdì), oltre ovviamente a Cassano per il suo carattere fumantino.

Staremo a vedere se ci saranno ulteriori dichiarazioni in merito da parte di Vieri, Cassano, Adani e Ventola, in merito alla burrascosa interruzione della Bobo TV nel format in cui abbiamo imparato a conoscerla.

