All’incrocio tra la rubrica retro Shadow’s Play e le nostre bufale antologiche, riecco tornare la bufala del viaggiatore del tempo che riprende Mike Tyson col cellulare.

Un breve spezzone video dove si vede un individuo che punta il pugile, intendo a combattere contro Peter McNeeley il 19 Agosto del 1995, ripreso da un oggetto bianchiccio, squadrato che sembrerebbe essere un cellulare.

E che in realtà è una fotocamera Casio.

Vecchia e insieme retro: la bufala del viaggiatore del tempo che riprende Mike Tyson col cellulare

La sfida Mike Tyson vs. Peter McNeeley del 1995 fu, con buona ragione, uno degli “scontri del secolo”: Tyson era tornato dopo quattro anni di inattività forzata dopo una accusa per stupro, e il suo ritorno alle scene divenne un record di ascolti televisivo e l’evento più annunciato del panorama.



Anticlimaticamente, lo scontro finì con per squalifica di McNeeley dopo 89 secondi, ma tra i fortunati che erano riusciti a procurarsi il biglietto, qualcuno portò con sè il nuovo oggetto del desiderio, ritenuto in grado di custodire un ricordo dell’evento.

La fotocamera come la Casio QV-100, indicata da la Repubblica e dal Daily Mail come la più probabile candidata ad essere la fotocamera ritratta (vedasi foto da Snopes).



Obiezioni riportate dall’autore del video è che la QV-100 presenterebbe un bordino gommato nero che la fotocamera ritratta non ha… ma che non ha neppure la QV-10, il modello inferiore per risoluzione che presenta la “testina mobile” snodata senza quel bordino gommato, modello altrettanto plausibile ed esistente sul mercato del 1995

Un simile modello della Logitech, la Fotoman presentava inolte un flash nell’esatta posizione in cui si vede il flash sulla macchina fotografica del presunto “viaggiatore del tempo”, caratteristica comune ad altri modelli del tempo come la Dycam (a dire il vero, la fotocamera di cui Logitech avrebbe comprato diritti e tecnologie per entrare nel mercato).

Questo conferma l’esistenza di macchine fotografiche sul mercato del 1995 con obiettivo “di lato” e non centrale, viewfinder elettronico (il “monitorino”) da usarsi e impugnarsi come un cellulare.

Il Flash quindi si giustifica postulando una Dynacam/Fotoman o una Casio con un catarinfrangente per catturare più luce possibile, e questo risponde a tutte le eccezioni di chi ha postulato l’esistenza di “viaggiatori nel tempo”.

