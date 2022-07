“Vasectomia obbligatoria in Oklahoma”, ma cosa fact-checkiamo a fare?

Non è tanto la richiesta dei nostri lettori esasperati, quanto l’esistenza di un certo numero di utenti che seriamente crede di ottenere informazioni da uno screenshot in cui si parla di “vasectomia obbligatoria“, un disegno di legge proposto in Oklahoma dal partito democratico – non quello di Letta, tranquilli – e che si colloca nel bel mezzo del dibattito sul ribaltamento della sentenza Roe vs Wade sull’aborto.

La notizia, secondo lo screenshot, è riportata da Occupy Democrats.

Il tweet

Il tweet di Occupy Democrats esiste realmente ed è stato pubblicato il 26 giugno 2022. Il testo recita:

ULTIM’ORA: il partito democratico dell’Oklahoma annuncia di voler presentare un disegno di legge che “imponga ad ogni maschio, raggiunta la pubertà, di ricevere una vasectomia obbligatoria che sarà reversibile solo al raggiungimento di una condizione di stabilità finanziaria ed emotiva”. RETWITTA SE SOSTIENI LA LEGGE!

Sì, c’è chi lo ha preso sul serio.

La verità

Per ricostruire il puzzle, è vero che i democratici dell’Oklahoma hanno parlato di vasectomia, e lo hanno fatto nella persona del deputato Mickey Dollens il 19 maggio di quest’anno, quando di fronte all’assemblea aveva detto:

Se volete davvero porre fine all’aborto, se questo è il vostro obiettivo, vi inviterei come co-autori di un disegno di legge che sto pensando di presentare il prossimo anno e che imporrebbe a ogni maschio, quando raggiunge la pubertà, di ricevere una vasectomia obbligatoria, reversibile solo al raggiungimento del punto di stabilità finanziaria ed emotiva. Se pensate che sia assurdo, allora penso che forse capirete anche come si sente il 50 percento degli abitanti dell’Oklahoma.

Facciamo notare che si tratta dello stesso testo presente nel tweet di Occupy Democrats. Cosa c’è di vero? Niente. Dollens, semplicemente, provocava l’assemblea a seguito della legge firmata dal governatore Kevin Stitt in cui venivano approvate restrizioni maggiori in termini di interruzione di gravidanza.

La redazione di Reuters aveva contattato l’assistente di Dollens, Stacie Rathbun, la quale aveva riferito che si trattava di sarcasmo contro una legislazione che intendeva disporre del corpo delle persone. Gli stessi autori di Occupy Democrats, del resto, avevano chiarito il loro tweet:

Ovviamente questo è un disegno di legge sarcastico, che vuole evidenziare come i repubblicani vogliano controllare gli organi riproduttivi delle donne, ma al contempo considerino scioccante qualsiasi disegno di legge atto a regolare le ghiandole degli uomini.

