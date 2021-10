Vasco Rossi si stufa e banna i sostenitori di Red Ronnie sulla questione NoVax

Vasco Rossi e Red Ronnie sono grandi amici, ma hanno idee diametralmente opposte sul vaccino Covid. Nonostante i bei messaggi dello stesso Red Ronnie, il quale ha invitato chiunque sia NoVax a non attaccare il noto artista, come del resto vi abbiamo riportato anche nei giorni scorsi con un altro articolo, la questione si trascina e va avanti. Creando una sorta di caso social. Già, perché se un cantante di questo calibro si allontana dai fan (e viceversa) per la questione vaccino, si può ben capire quanto sia particolare il momento storico che stiamo vivendo.

Cosa succede tra Vasco Rossi e i fan di Red Ronnie

In queste ore, per farsi un’idea più chiara su quanto avvenuto è sufficiente accedere ad un post di Red Ronnie, che tra le altre cose ha diffuso un secondo input apprezzabile, affermando di non dissociarsi da Vasco Rossi nonostante la divergenza di opinioni sulle suddette tematiche. Eppure, i fan del giornalista riportano di essere stati bannati dalla pagina del cantante, dopo aver espresso idee anti vaccino:

“Grande Red. Purtroppo Vasco questa volta ha deluso proprio. Avrebbe potuto non schierarsi come ha sempre fatto….invece da “mi si escludeva”, “c’è chi dice no”, “gli spari sopra”, a mi dissocio da chi non sta da “quella parte” è stato un attimo”;

“Non hai risposto alla nostra domanda. Sai, oppure puoi chiedere a Vasco, come mai banna tutti i suoi fan che non sono d’accordo con il pensiero unico? Ci piacerebbe davvero sapere da chi è ispirato in questa tremenda censura dittatoriale, dal suo mentore Scanzi?”;

“Caro Red Ronnie, il piccolo Vasco, sentendo la premessa alla tua intervista, ho dubbi che conosca il significato di amicizia. E tanto meno solidarietà. Tu però sei sicuro che lo considereresti ancora tale, se non fosse la “star”?“.

Situazione complessa, dunque, fermo restando che Red Ronnie questa sera farà una diretta il cui titolo è già stato reso pubblico, a proposito di Vasco Rossi e delle recenti discussioni: “Vasco, io non mi dissocio da te… W L’amicizia“.

