Vasco Rossi coglie Red Ronnie alla sprovvista: si dissocia dalle sue teorie NoVax prima dell’intervista

Ci sono altri aspetti da mettere in evidenza a proposito dell’intervista di Red Ronnie a Vasco Rossi. I due sono molto amici da anni ed è necessario premetterlo per contestualizzare al meglio il tutto. Al di là dei temi musicali, che inevitabilmente devono essere trattati nel corso di una chiacchierata di questo tipo, è inevitabile che siano coinvolti anche argomenti extra. A partire dai vaccini, con il giornalista che a più riprese ha fatto sapere di essere contrario al prodotto concepito contro il Covid.

Cosa ha detto Vasco Rossi a Red Ronnie prima dell’intervista

Vasco Rossi, dal canto suo, sui suoi canali social ha sempre spinto seguaci e follower a procedere con la vaccinazione nel più breve tempo possibile. Ecco dunque che tra i due si sia creato, se vogliamo, un attimo di imbarazzo pochi minuti prima dell’intervista. Non è un caso che tanti fan di Red Ronnie abbiano insultato il cantante ancor prima della pubblicazione dell’intervista integrale. Bravo l’opinionista ad invitare tutti alla calma, come del resto vi abbiamo riportato attraverso un altro articolo.

Il clima tra i due interlocutori, grazie anche ad un rapporto solido che si è instaurato nel tempo, pare disteso e sereno, al punto che nel video a fine articolo possiamo osservare Vasco Rossi cogliere in contropiede lo stesso Red Ronnie. Come? Premettendo a tutti che, nonostante l’intervista rilasciata, si dissoci nel modo più assoluto dalle opinioni del suo amico. Nel filmato in questione non si parla in modo diretto di vaccino, ma il riferimento appare molto evidente.

Vi lasciamo pertanto al video a fine articolo, utile per inquadrare al meglio il clima nel quale ha avuto inizio l’intervista di Red Ronnie a Vasco Rossi, con un siparietto che conferma la loro divergenza di opinioni a proposito dei vaccini. Per non parlare del green pass. Qui tutti i dettagli.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.