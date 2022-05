Valeria Rossi candidata a Monza. La notizia arriva dal Corriere della Sera che ha raccolto le dichiarazioni della cantautrice a seguito della sua corsa per le comunali che si terranno a Monza il 12 giugno. Tutti ricordiamo Valeria Rossi per la canzone Tre Parole, con quel ritornello-tormentone: “Dammi tre parole: sole, cuore, amore”. Oggi l’artista vive a Monza ed è impiegata presso l’anagrafe di un comune brianzolo, che per ovvi motivi non vuole nominare.

Valeria Rossi candidata a Monza

Mentre si prepara a lanciare il suo nuovo romanzo Come un Cane Bianco, la cantautrice brianzola decide di prestare volto e nome appoggiando la lista civica MonzAttiva e candidandosi per il consiglio comunale. Il candidato sindaco è Paolo Pilotto, orientato nel centrosinistra.

A confermare la notizia è il presidente dell’associazione MonzAttiva Carlo Abbà ai microfoni dell’Ansa.

Dalla musica all’impegno politico

Abito a Monza da alcuni anni e la amo, ho sempre apprezzato la partecipazione attiva dei cittadini. Per queste elezioni ho ricevuto diverse proposte e alla fine ho deciso di impegnarmi con MonzAttiva, forte della mia esperienza all’interno di un’amministrazione pubblica.

Queste le dichiarazioni di Valeria Rossi al Corriere della Sera. La cantautrice rivela di non aver mai abbandonato la musica. Se prima saliva sul palco, oggi sta dietro una cattedra: “Insegno tecniche della voce e composizione”, spiega al Corsera.

Per quanto riguarda l’impegno politico, Valeria Rossi spiega la necessità di “ascoltare i bisogni dei cittadini” per via di una certa aggressività che può presentarsi dopo due anni di pandemia. La cantautrice si riferisce, probabilmente, alle minacce di morte comparse sui manifesti elettorali del candidato di centrodestra Dario Allevi e riportate dalla stampa locale.

