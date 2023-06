Non poteva certo mancare la nuova vagonata di meme su Manchester City-Inter e Inzaghi per la finale di Champions League, con una serie di contenuti divertenti che stanno già invadendo i social. In tanti, soprattutto tra coloro che non seguono da vicino il calcio, ci stanno capendo ben poco su quello che sta avvenendo soprattutto su Facebook e Twitter, motivo per il quale il nostro supporto è necessario. Alle 21 di oggi 10 giugno, infatti, va in scena la sfida che assegna la coppa più importante e dopo sei anni di attesa abbiamo finalmente un’italiana presente.

Arriva la selezione di meme su Manchester City-Inter e Inzaghi per la finale di Champions League

Come avvenuto in occasione della semifinale, con il derby tra Inter e Milan ed il nostro contributo a tema pubblicato a suo tempo per quella sfida, proviamo dunque ad individuare qualche contenuto a tema con questo nuovo trend social. Dando seguito alla nostra tradizione, vi proponiamo qualche immagine divertente ancor prima che inizi la partita, in modo da trovare spunti in un verso o nell’altro. Insomma, meglio portarsi avanti, a prescindere da quello che sarà il verdetto di questo match.

Inutile dire che i meme su Manchester City-Inter e Inzaghi per la finale di Champions League si focalizzino in primis sul confronto tra i due allenatori. Quello nerazzurro sembrava ad un passo dal licenziamento appena due mesi fa, con una complicata rincorsa in campionato che per sua fortuna si è conclusa in modo positivo. Guardiola, invece, è visto come un maestro che a conti fatti ha cambiato il calcio moderno grazie ai suoi principi sul recupero della palla.

Insomma, a seconda di come finirà questa sera, valutate con tranquillità la nostra selezione di meme su Manchester City-Inter e Inzaghi per la finale di Champions League, con un particolare focus extra anche su Guardiola ed eventuali calciatori protagonisti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.