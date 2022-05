Sta facendo tanto rumore il vaffa pronunciato in diretta tv, su Rete 4, da Paolo Del Debbio nei confronti della giornalista russa Yulia Vityazeva. L’episodio si è verificato nel corso della puntata di Dritto e Rovescio, andata in onda giovedì 12 maggio. Un dettaglio importante, se non altro perché il conduttore da sempre è visto come un personaggio televisivo dapprima vicino alle teorie NoVax, per la scelta dei suoi ospiti, quindi come filorusso. Etichette inspiegabili, se pensiamo al suo sfogo nei confronti di coloro che negavano l’attacco all’ospedale pediatrico di Mariupol.

Come nasce la discussione tra Del Debbio e la giornalista russa Yulia Vityazeva a Dritto e Rovescio

Inevitabile tornare a parlare di Del Debbio, dunque, dopo il nostro ultimo intervento sul conduttore di poche settimane fa. Per quale motivo c’è stato il vaffa fuorionda di Del Debbio alla giornalista russa Yulia Vityazeva a Dritto e Rovescio? La storia va ricostruita e soprattutto contestualizzata, evitando che ci sia la solita gogna social per tutti coloro che assumono atteggiamenti apparentemente avversi nei confronti di Putin e della Russia.

Per farvela breve, la giornalista russa ha criticato la scelta della trasmissione e dello stesso conduttore di ospitare in tv persone pronte a mostrare le bandiere dell’Ucraina davanti alle telecamere. Obiezione che proprio non è andata giù allo stesso Paolo Del Debbio. Come si nota attraverso il video originale tratto proprio da Dritto e Rovescio, che comunque taglia le parole pronunciate poco prima da Yulia Vityazeva.

Paolo Del Debbio, nello specifico, ha deciso di rispondere a tono e in diretta tv a Yulia Vityazeva, ribadendo che lui sia libero di invitare in trasmissione chi ritiene più opportuno. Il problema si è creato al momento del lancio della pubblicità durante Dritto e Rovescio, essendo andato in onda per sbaglio il “vaffa” del conduttore. Un fuorionda che, tuttavia, ha ottenuto non pochi apprezzamenti sul web.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.