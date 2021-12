Vaccinati 500 bambini, 17 decessi in una settimana: la gaffe del Corriere del Veneto è una bufala

Sono stati vaccinati 500 bambini, con 17 decessi in una settimana. Una frase, quella utilizzata dal Corriere del Veneto, che effettivamente può creare equivoci ed alimentare allarmismo soprattutto tra i NoVax. Senza dimenticare coloro che sono favorevoli al vaccino e che, al contempo, vogliono aspettare prima di procedere coi propri bambini. La locandina diventata virale negli ultimi giorni rappresenta in tutto e per tutto una bufala, che tuttavia richiede precisazioni. Anche perché, come avrete notato, non abbiamo utilizzato la mascherina classica per le fake news.

Il malinteso sul titolo del Corriere del Veneto con “vaccinati 500 bambini, 17 decessi in una settimana”

Per quale ragione non parliamo di bufala menzionando il titolo del Corriere del Veneto con “vaccinati 500 bambini, 17 decessi in una settimana”? Semplicemente perché la locandina è reale, mentre è completamente sbagliato il messaggio che arriva al lettore. Un errore probabilmente in buona fede, ma che per forza di cose risulta estremamente grave, in quanto solo una parte dell’utenza verrà raggiunta dalla risposta ufficiale del giornale, pubblicata anche su Facebook. Questo un estratto:

“Nel web una locandina mal riuscita di una delle edizioni locali del Corriere del Veneto è stata enfatizzata dagli attivisti no vax per dimostrare presunti effetti esiziali del vaccino. Nulla di tutto ciò. La locandina voleva semplicemente legare due notizie: 500 bambini vaccinati nella giornata di partenza della immunizzazione per gli under 12 e 17 decessi per Covid di persone adulte nell’ultima settimana. Ma la formula finale è risultata equivoca. Ce ne rendiamo conto e ci scusiamo con i lettori“.

Come tutti sanno, quando si parla dei più piccoli occorre fare attenzione. Lo ha dimostrato anche Francesca Donato, europarlamentare contraria al vaccino Covid, facendo un passo indietro alcune settimane fa nel momento in cui si è accorta di aver ricondiviso una bufala proveniente dagli Stati Uniti.

Insomma, ormai il danno è fatto e chi prova a chiarire vicende simili, come nel nostro caso, non può fare altro che prendere atto della replica ufficiale, provando a darne evidenza a più persone possibili. Nessun complotto, in quanto la locandina con “vaccinati 500 bambini, 17 decessi in una settimana” è stata effettivamente diffusa dal Corriere del Veneto, ma si tratta di due notizie non correlate. I 17 morti, infatti, sono complessivi sul Covid in quella specifica area geografica e non riguardano in alcun modo i bambini vaccinati.

