C’è un solo problema: la presunta “propaganda LGBT” era la bandiera della Pace.

Utenti X confondono la bandiera della pace sulle scale di Gezi Park con un simbolo LGBT (e festeggiano a vuoto)

Di come sia fatta la bandiera della Pace, e di come sia diversa tematicamente e cromaticamente dall’arcobaleno LGBT, ne avevamo già parlato del resto.

In questo caso, le foto sono del 2015: la bandiera della pace era apparsa a Gezi Park, teatro di proteste contro il regime di Erdogan sedate con l’uso di sostanze urticanti e cariche nel 2013, e istoriata come segno di buona volontà col simbolo della Pace.

Il governo Turco provò dapprima a ricoprire le scale vverniciate, poi ad abbatterle nel 2015 (la scena ritratta nella foto), promettendo la costruzione di nuove scalinate munite dello stesso simbolo e accusando lo stato di abbandono delle stesse come motivo per “ricrearle”.

Anche in seguito alle proteste cittadine, le scale della pace di Gezi Park sono state ricostruite, ma secondo le attuali recensioni di Tripadvisor continuano a versare in stato di abbandono e negletto.

Cosa che lascia temere che la storia torni a ripetersi.

Non si tratta di scale LGBT, non si tratta di una demolizione recente, attualmente le scale di Gezi Park, intitolate alla bandiera simbolo della Pace, sono state ricostruite ma sono in stato di negletto.

