Usa la funzione “Hold for Me” di Google e l’IRS, l’ente di riscossione fiscale americano, riappende. Questa la disavventura capitata ad un utente del nuovo Pixel 6 Pro, top di gamma di Google.

I Pixel sono i cellulari “fatti in casa” dalla compagnia, con meno prodezze hardware di marchi famosi per il lusso e gli accessori ma l’ultima versione del sistema operativo sempre garantita e tutte le funzioni in anteprima. Assieme al programma “Android One” sono un modo per ottenere dispositivi con l’ultimissima versione di Android sul mercato e con un ridottissimo numero di personalizzazioni.

La funzione “Hold for Me”

Tra le funzioni di cui parliamo c’è anche “Hold for me“, funzione disponibile solo in alcuni paesi per ora. Una combinazione delle funzioni di registrazione del cellulare (e qui, vedremo, casca l’asino), intelligenza artificiale e funzionalità cloud tipiche degli assistenti virtuali.

Al pari di Alexa per Amazon e Siri per Apple, anche Android ha un suo assistente virtuale, l'”Assistente Google”. Un servizio in cloud che registra comandi vocali per tradurli in ordini.

La funzione in questo caso usa quella stessa intelligenza artificiale per riconoscere la differenza tra il parlato e le noiose musiche di attesa, avvisare con un proprio messaggio vocale o a video l’utente che il call center ha disattivato la musichina di attesa e invitare l’operatore di call center ad attendere che l’utente riprenda il suo posto in comunicazone.

Avvisando peraltro della sua natura di servizio artificiale, proprio per questioni relative alla registrazione. Tutto a posto? Non proprio.

Usa la funzione “Hold for Me” di Google, l’IRS riappende

Un utente Pixel ha “denunciato” su Reddit di aver affrontato una lunga attesa con l’IRS, l’ente dedicato ai tributi ed alla riscossione USA.

Al momento di rientrare in comunicazione dopo un’ora e mezzo circa senza alcuna spiegazione l’operatore gli ha rifiutato il servizio riappendendo.

L’utente non ha spiegazioni, ma alcuni casi simili tendono a fornire una.

In un caso simile l’operatrice di una banca ha precisato che l’utente avrebbe dovuto indicarle espressamente se c’erano terzi in grado di ascoltare la comunicazione, intervenire o registrarla.

L’IRS e altri enti infatti proibiscono all’utente di registrare le conversazioni con loro occorse, e i servizi degli assistenti vocali si basano proprio sull’invio del comando in audio in remoto.

Cosa che potrebbe creare problemi e confusione in futuro.

